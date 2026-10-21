Очередь фур на въезд в Евросоюз продолжает расти - ГПК

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси со сопредельными государствами Европейского союза продолжает расти очередь фур. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете (ГПК).





Более тысячи фур фиксируется перед погранпереходами "Бобровники" ("Берестовица") и "Кукурыки" ("Козловичи"). Их контролирующие службы за сутки оформили только 27% грузового транспорта.





Помимо этого, въезда в Литву ожидают 390 большегрузов. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 19% грузовиков от нормы.





Очередь легковых автомобилей фиксируется только на польском направлении. По состоянию на 10.00 перед "Тересполем" ("Брест"), "Кузницей Белостоцкой" ("Брузги") и "Бобровниками" въезда в Польшу ожидали 215 легковушек. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию лишь 28% таких машин.-0-