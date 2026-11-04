"Очень масштабно, величественно!" Участники акции "Единство поколений: маршрут памяти" о Витебске 

Ребята побывали в IT-лаборатории ВГУ, поднялись в обсерваторию, узнали много интересного о звездном небе, планетах и космосе.

Школьник из Ивацевичей Иван Марченко поделился эмоциями от знакомства с городом. "Я раньше мало знал что-то о Витебске, и у меня, можно сказать, чистые и свежие впечатления, здесь для меня все в новинку. Очень красивый город, разнообразный, разновекторный. Мне кажется, что здесь сохранилось очень много исторических мест, это видно в архитектуре, ощущается в атмосфере города. Люди здесь очень приятные. Мне больше всего понравилась площадь Победы, очень масштабно, величественно, никогда не подозревал, что смогу такое увидеть. Я думаю, что после поездки буду еще долго "переваривать" увиденное, мысленно перерабатывать услышанную информацию, чтобы понять, что сильнее всего меня зацепило, и чтобы решить, куда хочется съездить еще раз и узнать о каком-то месте поподробнее. Жаль, что времени не очень много, даже фоток не успеваю сделать достаточно, чтобы потом показать родным и друзьям, но зато будет стимул приехать повторно и пройтись по уже знакомым местам не спеша", - сказал молодой человек.-0-





Фото Александра Хитрова

4 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. При посещении Витебск оставляет совершенно другие впечатления в отличие от тех, которые вызывают фото и видео в интернете. Это отметили в беседе с корреспондентом БЕЛТА участники патриотической акции "Единство поколений: маршрут памяти", побывавшие в областном центре.Финалисты республиканского конкурса "Я патриот своей страны", не вошедшие в основной состав белорусско-российского культурно-просветительского проекта "Поезд Памяти", получили возможность побывать в разных городах Синеокой и лучше познакомиться с достопримечательностями в разных регионах. Школьники сегодня посетили Витебск, где для них организовали различные экскурсии, в том числе по знаковым учреждениям образования, спорта и культуры."Я впервые приехала в Витебск, и мне очень понравился город, - отметила Варвара Мусская, жительница Сморгони Гродненской области. - Мне понравился театр "Лялька", нам показали спектакль про Марка Шагала, очень впечатляет. Мы уже много где побывали - в Минске, Могилеве, неизгладимые впечатления оставил мемориал "Детям - жертвам войны" в Красном Береге, это место - просто до дрожи. Такие акции, я считаю, помогают не только познакомиться с другими ребятами, такими же заряженными на позитив, но и лично увидеть много интересных мест, культурных достопримечательностей. Это все новое, плюс, когда есть такая большая команда, единомышленники, все ощущается иначе, чем если бы ты смотрел один. И вообще это совсем другие впечатления, совершенно иные эмоции, когда ты смотришь на все это в реальности, а не по фото или видео в интернете".Будущая выпускница школы рада, что удалось познакомиться с Витебским государственным университетом имени П.М.Машерова. "Я уже задумываюсь, где получать высшее образование, и присматриваюсь к университетам. Я бы хотела изучать языки, и посещение ВГУ - это шанс увидеть учебный корпус, узнать, что здесь есть, оценить хотя бы внешне, каково это - учиться здесь", - призналась Варвара.Также девушки и юноши заглянули в Центр по прыжкам на батуте, откуда в большой спорт вышли олимпийские чемпионы в этом виде спорта. Для гостей организовали познавательные экскурсии, встречи с участниками клуба исторической реконструкции.