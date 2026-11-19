Он обратил внимание, что поставки вооружений из США не уменьшились. Разница лишь в том, что теперь за это расплачиваются европейские страны. "Соединенные Штаты запустили военную промышленность, получают огромную прибыль за счет военных заказов", - констатировал эксперт.
Николай Бузин также указал на милитаризацию европейских государств, на территории которых работают десятки предприятий военно-промышленного комплекса. "Кого интересует судьба украинцев или Зеленского? Никого. Он обеспечивает бесперебойное прохождение и распил финансовых средств в рамках военных действий", - добавил он.
"А кто хочет мира? Республика Беларусь, потому что это наш регион, мир в котором дал бы нам дополнительные возможности и стимулы для развития. Этого хочет Россия, которая неоднократно заявляла о готовности подписать мир. Но ее же не хотят слушать, - сказал военный эксперт. - Нарратив о том, что Россия должна проиграть и выплатить репарации, которые должны пойти не столько Украине, сколько Европе, - это главный аргумент, который сегодня есть в Евросоюзе. Больше они слушать ничего не хотят. Обычная военная экономика".-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента