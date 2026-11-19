19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" военный эксперт Николай Бузин высказал мнение о том, какие препятствия стоят на пути урегулирования конфликта в Украине и установления долгосрочное мира.Прежде всего эксперт обратил внимание на позицию европейских политических элит, для которых, как он считает, прекращение войны может быть смерти подобно. "По большому счету они, как в рулетке, поставили на поражение России. В противном случае, точки соприкосновения уже давно были бы найдены. Украина не располагает ресурсами для того, чтобы вести боевые действия. Все, что происходит сегодня, спрогнозировано европейскими элитами", - сказал Николай Бузин.Он обратил внимание, что поставки вооружений из США не уменьшились. Разница лишь в том, что теперь за это расплачиваются европейские страны. "Соединенные Штаты запустили военную промышленность, получают огромную прибыль за счет военных заказов", - констатировал эксперт.Николай Бузин также указал на милитаризацию европейских государств, на территории которых работают десятки предприятий военно-промышленного комплекса. "Кого интересует судьба украинцев или Зеленского? Никого. Он обеспечивает бесперебойное прохождение и распил финансовых средств в рамках военных действий", - добавил он."А кто хочет мира? Республика Беларусь, потому что это наш регион, мир в котором дал бы нам дополнительные возможности и стимулы для развития. Этого хочет Россия, которая неоднократно заявляла о готовности подписать мир. Но ее же не хотят слушать, - сказал военный эксперт. - Нарратив о том, что Россия должна проиграть и выплатить репарации, которые должны пойти не столько Украине, сколько Европе, - это главный аргумент, который сегодня есть в Евросоюзе. Больше они слушать ничего не хотят. Обычная военная экономика".-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента