13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный порядок во время празднования 959-летия Минска был обеспечен. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В субботу, 12 сентября, в Минске прошли многочисленные массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня города. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД.
"Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности. ЧС и происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. Оперативная обстановка оставалась контролируемой и спокойной, задачи по обеспечению правопорядка выполнены", - рассказали в ГУВД.
Правоохранители благодарят минчан и гостей города за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности.-0-
Общество
13 сентября 2026, 09:45
Обстановка спокойная и контролируемая. Милиция обеспечила безопасность на праздновании 959-летия Минска
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