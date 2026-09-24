Общее прошлое, общее будущее. Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в БГУ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал на историческом факультете Белорусского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.



Участниками мероприятия стали более 40 студентов из Беларуси и России. Российскую сторону представил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Курский государственный университет, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых.



"Этот форум дает прекрасную возможность найти новых друзей, построить контакты, выиграть совместные гранты, - отметила проректор по идеологической и воспитательной работе БГУ Анна Бакун. - Мы с вами - два народа одного Союзного государства, кровные братья, у нас одинаковая ментальность, общие ценности и прошлое. Наши предки вместе воевали во время Великой Отечественной войны, мы вместе с вами покоряли космос. Надеюсь, что наше поколение передаст вам азы дружбы, братской любви. И когда, заняв высокие посты в наших государствах, вы станете встречаться на более высоком уровне, обязательно вспомните, что ваше знакомство началось здесь, в БГУ".



Проректор по воспитательной работе, молодежной и социальной политике Владимирского государственного университета Оксана Ерашова подчеркнула, что этот год особенный, так как наши страны отметили 30-летие единения народов Беларуси и России. "Сегодня постоянное общение молодежи наших стран дает возможность воспитывать чувство единения. Для российских студентов приехать к вам в Беларусь - это большая честь", - добавила она.



В программе форума запланированы открытый диалог "Общие истоки - общее будущее" и спектакль "Душа фарфоровой чашки", подготовленный студентами БГУ.



Во второй день участники форума посетят мемориальный комплекс "Хатынь", где состоится церемония возложения цветов. "Когда студенты наших вузов вместе возлагают цветы, едут в такие знаковые места, как Хатынь, это формирует общую историческую память, именно она является залогом общего будущего", - отметила Татьяна Косачева, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Рязанского государственного университета.



Ахмедов Микаэль, ведущий специалист по работе с молодежью Владимирского государственного университета впервые приехал в Минск. "Нам очень приятно, что выдалась такая возможность познакомиться со страной, погрузиться в ее историю и культуру, - поделился он. - Очень хочется, чтобы ребята, уезжая из вашей замечательной страны, забрали с собой ощущение того, что у нас не только есть общее прошлое, но и общее будущее".-0-