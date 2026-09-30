Образование, торговля. Какие еще сферы затрагивают подписанные на Узбекско-белорусском форуме соглашения 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд соглашений, контрактов и меморандумов был подписан на полях Узбекско-белорусского межпарламентского форума "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества" в городе Хива, сообщает БЕЛТА.



Так, белорусской кожевенно-обувной компанией "Марко" подписано соглашение о реализации инвестпроекта в области увеличения объема производства модельной обуви на базе узбекско-белорусского совместного предприятия в Кашкадарьинской области.



Итогом встреч и переговоров стали и взаимовыгодные контракты на поставку молочной продукции, лекарственных препаратов и др. Заключен ряд коммерческих соглашений.



В числе подписанных документов - меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере труда и занятости. Он предусматривает несколько направлений, включая совершенствования законодательства о труде и занятости. Как подчеркнула заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Рано Турдибоева, взаимоотношения с профильным белорусским ведомством заметно окрепли за последние годы, а правительственные соглашения и договоренности получили практические решения. "Государственные соглашения работают только тогда, когда за ними стоит повседневная работа ведомств", - акцентировала она.



Есть проекты и в сфере образования. Договор о создании совместного факультета подписали ректоры Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий и Бухарского государственного технического университета.



Минский областной Совет депутатов и Кенгаш (Совет) народных депутатов Андижанской области также закрепили намерения соглашением о сотрудничестве.



"Участие в форуме парламентариев, представителей бизнеса, социальной сферы, экспертного сообщества Беларуси и Узбекистана свидетельствует о выходе нашего партнерства на качественно новый уровень. Можно констатировать, что наш совместный проект прошел путь от смелой идеи до одного из самых узнаваемых и результативных форматов белорусско-узбекского взаимодействия", - подчеркнула на полях форума председатель Совета Республики Наталья Кочанова.



Два дня форума также стали плодотворными для представителей областей двух стран. В частности, подписано 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Как было подчеркнуто, регулярный диалог на местном уровне является важным фактором в укреплении узбекско-белорусского стратегического партнерства, расширении межрегиональных связей, обмене опытом и укреплении дружбы народов. Стороны уверены в эффективности сотрудничества, в основе которого - экономический и социальный потенциал регионов.



Узбекско-белорусский межпарламентский форум "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества" проходил 29-30 сентября в городе Хива. Белорусскую делегацию возглавила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.-0-