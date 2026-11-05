"Образец женского служения". Какова роль Софьи Витовтовны в истории Беларуси и России

Жизнь великой княгини Московской была достаточно долгой и насыщенной на события. "Ей приходилось в отсутствие сына отбивать и татарские набеги от Москвы, и много еще чего делать. Везде она демонстрировала решительность, уверенность в своей правоте. Кроме того, стала образцом женского служения: была верной женой, заботливой матерью и человеком, преисполненным ответственностью за ту страну, великой княгиней которой являлась", - подчеркнул Игорь Марзалюк.
"В 80 лет она решила, что пришло время стать монахиней, и приняла постриг под именем Евфросиния. А в 82 года ее не стало", - добавил историк.
Подчеркивая роль и значение этой сильной личности, он акцентировал: "Софья Витовтовна - пример женщины, которая понимала свою ответственность за каждый поступок, каждое слово и каждое дело". Игорь Марзалюк отметил такие ее качества, как честь, достоинство, гордый нрав. "И благодаря этим качествам, которые она передала своему сыну, у нее, как и у ее венценосного ребенка, получилось все. Мы помним об этой великой женщине, без которой история Беларуси и России, возможно, была бы другой", - заключил он.-0-