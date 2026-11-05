"Образец женского служения". Какова роль Софьи Витовтовны в истории Беларуси и России

По словам историка, великая княгиня Софья Витовтовна была очень хорошей хозяйкой на вверенных ей территориях. "Она навела образцово-показательный порядок, укрепляла экономику тех сел, которые являлись собственностью непосредственно московского княжеского дома. Очень много сделала для церковного строительства, строила храмы, отстраивала монастыри", - рассказал он. По словам историка, великая княгиня Софья Витовтовна была очень хорошей хозяйкой на вверенных ей территориях. "Она навела образцово-показательный порядок, укрепляла экономику тех сел, которые являлись собственностью непосредственно московского княжеского дома. Очень много сделала для церковного строительства, строила храмы, отстраивала монастыри", - рассказал он.





Жизнь великой княгини Московской была достаточно долгой и насыщенной на события. "Ей приходилось в отсутствие сына отбивать и татарские набеги от Москвы, и много еще чего делать. Везде она демонстрировала решительность, уверенность в своей правоте. Кроме того, стала образцом женского служения: была верной женой, заботливой матерью и человеком, преисполненным ответственностью за ту страну, великой княгиней которой являлась", - подчеркнул Игорь Марзалюк.

"В 80 лет она решила, что пришло время стать монахиней, и приняла постриг под именем Евфросиния. А в 82 года ее не стало", - добавил историк.





Подчеркивая роль и значение этой сильной личности, он акцентировал: "Софья Витовтовна - пример женщины, которая понимала свою ответственность за каждый поступок, каждое слово и каждое дело". Игорь Марзалюк отметил такие ее качества, как честь, достоинство, гордый нрав. "И благодаря этим качествам, которые она передала своему сыну, у нее, как и у ее венценосного ребенка, получилось все. Мы помним об этой великой женщине, без которой история Беларуси и России, возможно, была бы другой", - заключил он.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Софья Витовтовна стала образцом женского служения. О роли великой княгини Московской, единственной дочери великого князя литовского Витовта, в истории Беларуси рассказал в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.