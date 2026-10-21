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Образец мягкой силы. Портрет белорусского папы в древности и сегодня описала научный сотрудник

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 октября 2026, 13:47

Образец мягкой силы. Портрет белорусского папы в древности и сегодня описала научный сотрудник

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как изменился белорусский папа с древних времен, корреспонденту БЕЛТА рассказала кандидат филологических наук, доцент, заведующий отделом экологии традиционной культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Елена Алферова.
Прежде чем говорить о роли и изменениях, Елена Алферова описала белорусского папу в древности. Она отмечает, что титул главы семьи в первую очередь был связан с его физической выносливостью и умением решать сложные задачи. Отец добывал семье пропитание, охотился на диких животных, строил жилище.

"Во вторую очередь - он защитник семьи, общины, а сегодня и страны. Даже синоним родины во многих языках связан со словом "отец": Бацькаўшчына в белорусском, Отечество - в русском, Vaterland - в немецком. Таким образом, в языке словно утверждается, что в своем пространстве ты можешь чувствовать себя в безопасности. В-третьих, отец в семье - советчик, к его мнению прислушивались домочадцы, а его решения старались выполнять. Считалось, что женщина полагается на эмоции, а мужчина мог смотреть на обстоятельства более рационально, поэтому лучше понимал, что нужно для гармоничной жизни семьи и общины в целом. Принятые им решения не являются непререкаемыми и неоспоримыми, чаще он советуется с родителями или с женой, учитывает интересы всех членов семьи. В этом отличие белорусских мужчин от, например, восточных, где к мнению женщины практически не прислушиваются", - считает эксперт.

Елена Алферова подчеркнула, что роль отца очень важна в семье, его сила - в логике, доказательной базе и примерах. Если мама обеспечивает эмоциональную близость и безопасность, теплоту, то отец скорее помогает ребенку найти свое предназначение в жизни и объективно оценить его успехи. 

"Мама - более субъективна, для нее собственный ребенок самый лучший. Папа обычно указывает на ошибки, чтобы помочь достичь лучших результатов в спорте, творчестве или других начинаниях. Это то, что перешло в современное воспитание еще из древности. Поэтому в традиционном обществе о том, хороший ли отец, судили по повзрослевшим детям - именно папа обучал ремеслу, прививал любовь к труду, воспитывал уважение к старшим и маме. Не зря говорили: "Які дуб - такі тын, які бацька - такі сын", - пояснила доцент.

Отец в семье раскрывает свою природную мягкую силу. "Мужчина может быть твердым и непоколебимым, но с другой стороны, ему должна быть присуща нежность, чтобы жена чувствовала не только надежное плечо, но и понимание, сочувствие к ее проблемам, заботу", - уверена она.

Как отметила заведующая отделом, на современное отцовство очень повлиял прогресс: переселение в города, появление техники. Это дало мужчине возможность больше быть с семьей. В традиционном обществе значительная часть времени уходила на заботу о хозяйстве, ремесло, торговлю на ярмарке. "Мужчины стали проявлять больше тепла, стараются и решать рабочие проблемы, и уделять внимание семье: могут погулять, поиграть с ребенком или прочитать ему сказку. В традиционном обществе мужчина приобщался к воспитанию ребенка примерно с 3 лет, а сейчас папа помогает заботиться и о новорожденных детях", - рассказала Елена Алферова.-0-
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