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Обращений граждан в Конституционный Суд становится больше каждый год

Опубликовано:

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Общество
20 сентября 2026, 21:17

Обращений граждан в Конституционный Суд становится больше каждый год

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно увеличивается количество обращений граждан в Конституционный Суд. Об этом рассказал председатель Конституционного Суда Сергей Сивец в эфире телеканала "СТВ", сообщает БЕЛТА.

Конституционная жалоба достаточно новая в правовой системе Беларуси. "Появилась она в связи с обновлением Основного закона. Начала свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. За три года в Конституционный Суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный Суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный Суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью - в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции", - рассказал Сергей Сивец.

Он добавил, что уже вынесено достаточно большое количество решений. "Два из этих решений касались признания ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующими положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса. Соответственно уполномоченные государственные субъекты, регуляторы предприняли ряд действий, связанных с корректировкой этих законодательных правовых актов", - пояснил председатель КС.

В большинстве случаев конституционные жалобы рассматриваются гражданами как еще один способ обжаловать уже на уровне конституционного судопроизводства судебные вердикты, которые были вынесены судами общей юрисдикции по индивидуально-правовым спорам. "В этой связи не всегда Конституционный Суд возбуждает производство по поступившей конституционной жалобе, потому что не находит признаков нарушения конституционных прав и свобод. Тем не менее даже когда выносится определение об отказе в возбуждении производства по конституционной жалобе, уже были прецеденты, когда судья Конституционного Суда, не увидев признаков нарушения конституционных прав применительно к данной правовой ситуации, в то же время анализируя и прогнозируя последствия применения данной нормативно-правовой нормы, данного закона во времени, в средне-долгосрочной перспективе, примеряя ее к иным правовым ситуациям, также имеющим отношение к данному закону или положению закона, могла прийти к выводу о том, что в будущем может возникнуть такая ситуация, которая повлечет за собой нарушение конституционных прав и свобод граждан. В этой связи обратились к регулятору с просьбой обратить более пристальное внимание при текущей корректировке действующего законодательства именно на данное положение закона либо на закон в целом. Это так называемая разновидность предварительного конституционного контроля - превентивный конституционный контроль, то есть предупреждение возникновения неблагоприятных правовых последствий при формировании правоприменительной практики и действии конкретного законодательного акта", - разъяснил Сергей Сивец.

Он также ответил на вопрос, имеют ли право делегаты ВНС предлагать на проверку законы на соответствие Конституции. "Я предполагаю, что в ближайшей перспективе, возможно, такие обращения и появятся, потому что сам алгоритм формирования Всебелорусского народного собрания предполагает вовлечение практически всех социальных слоев и групп населения, начиная от представителей всех трех ветвей власти, представителей местных органов самоуправления, включая также и субъектов гражданского общества. Делегаты Всебелорусского народного собрания должны постоянно держать руку на пульсе, четко определять социальный запрос, в том числе в части возможного обращения в Конституционный Суд с предложением рассмотреть тот или иной проект нормативного правового акта на предмет соответствия его Конституции, если есть признаки того, что он каким-то образом ограничивает либо нарушает конституционные права и свободы граждан", - отметил Сергей Сивец.-0-
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