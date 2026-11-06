Обновленный учебный центр Военной академии открыли в Борисовском районе

"Сегодня мы открываем объекты не просто с обновленной учебно-материальной базой - это принципиально новые современные комплексы, которые будут готовить будущих офицеров с учетом изменившихся форм и методов ведения боевых действий. При создании объектов были максимально учтены современные тенденции ведения боя, прежде всего опыт Российской Федерации при проведении специальной военной операции", - сказал министр обороны Виктор Хренин.

Учебный центр предназначен для практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки. Курсанты будут здесь отрабатывать стрельбу из различных видов оружия и боевой техники (танки, боевые машины пехоты), тактические действия при штурме населенного пункта, пилотирование различных типов дронов, а также преодоление водной преграды на боевых машинах пехоты и танках. Учебный центр предназначен для практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки. Курсанты будут здесь отрабатывать стрельбу из различных видов оружия и боевой техники (танки, боевые машины пехоты), тактические действия при штурме населенного пункта, пилотирование различных типов дронов, а также преодоление водной преграды на боевых машинах пехоты и танках.

Глава оборонного ведомства указал на то, что созданная база позволит осуществлять подготовку как в составе малых групп и подразделений, так и отрабатывать классические приемы подготовки войск. "Возможности учебного центра обеспечат отработку задач различных родов войск: мотострелков, танкистов, артиллеристов и других, практически по всем специальностям", - подчеркнул министр. Глава оборонного ведомства указал на то, что созданная база позволит осуществлять подготовку как в составе малых групп и подразделений, так и отрабатывать классические приемы подготовки войск. "Возможности учебного центра обеспечат отработку задач различных родов войск: мотострелков, танкистов, артиллеристов и других, практически по всем специальностям", - подчеркнул министр.

Бывший начальник Военной академии Сергей Бобриков отметил, что проделана колоссальная работа по модернизации. "В обновленном центре многие вопросы бытового характера ушли в прошлое. Курсанты и преподаватели могут сконцентрироваться на занятиях. Также созданы хорошие условия для обслуживания техники", - сказал он. Бывший начальник Военной академии Сергей Бобриков отметил, что проделана колоссальная работа по модернизации. "В обновленном центре многие вопросы бытового характера ушли в прошлое. Курсанты и преподаватели могут сконцентрироваться на занятиях. Также созданы хорошие условия для обслуживания техники", - сказал он.

С самого утра на территории центра проходят занятия по боевой подготовке. Будущие офицеры, отрабатывают приемы перемещения по полю боя, штурмовые действия, управление беспилотниками и стрельбу из боевых машин. На занятиях по тактической медицине для эвакуации раненых применяют беспилотники и роботизированные системы.-0- С самого утра на территории центра проходят занятия по боевой подготовке. Будущие офицеры, отрабатывают приемы перемещения по полю боя, штурмовые действия, управление беспилотниками и стрельбу из боевых машин. На занятиях по тактической медицине для эвакуации раненых применяют беспилотники и роботизированные системы.-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

6 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе после обновления открыли учебный центр Военной академии Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.