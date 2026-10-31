"Обниму правнучек сначала, остальные подождут". В Гомеле жительница Алешек поделилась планами

"Сейчас уже все нормально. Вчера утром, когда собирались, нас намочил дождь. До нитки промокли, - рассказала Ольга Ивановна, вытирая слезы - Мы четыре года жили без света. Для нас только возможность видеть яркий свет - уже что-то. Сейчас даже к этому не можем привыкнуть".
Она направляется в Украину, где ее ждет внучка с двумя правнучками: "Обниму их сначала. С этого надо начинать. А все остальные взрослые уже подождут".
Женщина не питает надежду на возвращение в Алешки. Из 20 домов уцелели лишь один-два. "А ведь было очень красивое местечко, Херсон буквально через дорогу", - с сожалением делится она.
Пенсионерка заметила, что в Гомеле стала чаще улыбаться, ведь здесь спокойно. Женщина поблагодарила Беларусь за теплый прием.
Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-
Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой