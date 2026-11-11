Обмен студентами, совместные исследования: ГрГУ заключил соглашение с Линнаньским педуниверситетом Китая

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ГрГУ им. Янки Купалы и Линнаньский педагогический университет заключили соглашение о сотрудничестве на Форуме ректоров вузов Китая и Беларуси, который проходит в КНР. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном университете.



Церемония обмена соглашениями о сотрудничестве между вузами состоялась на заседании Китайско-белорусской ассоциации университетов. Соглашение открывает новые возможности для взаимодействия двух вузов в развитии академической мобильности студентов и преподавателей, совместных научных исследованиях и культурном обмене. Вузы планируют взаимно направлять студентов для прохождения долгосрочного или краткосрочного обучения, или участия в программах обмена, совместно организовывать международные академические конференции, обмениваться информацией, публикациями и материалами в академических целях.



Ректор ГрГУ Ирина Китурко представила на Форуме ректоров вузов опыт сотрудничества с китайскими вузами. На данный момент в ГрГУ обучаются 652 студента из КНР, более 1,5 тыс. молодых людей из Китая уже завершили учебу в гродненском университете. ГрГУ поддерживает взаимовыгодные связи с партнерами из КНР по 50 договорам о сотрудничестве.



С 2023 года действует представительство Ассоциации выпускников Гродненского государственного университета им. Янки Купалы в КНР. На базе гуманитарного колледжа ГрГУ создан Китайско-белорусский центр по реализации проекта "Бан Мо (Рубен.Мози) колледж" с Циндаоским колледжем дошкольного образования, функционируют Центр русского языка и белорусской культуры ГрГУ и Сычуаньского профессионально-технического колледжа, совместный образовательный центр на базе Синьцзянского педагогического университета, Центр международного языкового и культурного обмена и Китайско-белорусской базы практики профессионально-технического образования в Ланьчжоуском современном образовательном колледже, Междисциплинарный исследовательский центр сложных систем с Фуданьским университетом. Открыты совместные образовательные программы.



В планах - открытие Института Конфуция при ГрГУ им. Янки Купалы в сотрудничестве с Синьцзянским педагогическим университетом, Китайско-белорусского образовательного центра "Мастерская Бэй Ли" во взаимодействии с Ганьсуским профессионально-техническим колледжем транспорта. Переговоры с представителями Даляньского политехнического университета, обсуждение возможности совместной подготовки магистрантов и аспирантов.-0-