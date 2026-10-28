Обмен опытом и оценка профессионалов. Финал конкурса "Творчество без границ" пройдет в Минске 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. талантливых ребят со всей Беларуси и не только выступят в финале ХII открытого международного фестиваля-конкурса "Творчество без границ". Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи.



Заключительный этап фестиваля стартует с яркой церемонии открытия 2 ноября. В этот же день пройдут полуфинальные и финальные выступления в жанре "Хореография" ("Народный танец": народно-сценический, народно-стилизованный). 3 ноября определят лучших в жанре эстрадного танца и современной хореографии. Итоги вокальной номинации подведут 4 ноября - в этот день конкурса навыки эстрадного пения покажут как солисты, так и участники ансамблей. 5 ноября посоревнуются музыканты в инструментальном жанре.



Как отметили в центре, "Творчество без границ" - это яркое событие в области художественного творчества. В первом этапе конкурса поучаствовало 472 творческих коллектива и исполнителя из Азербайджана, России (Курска, Йошкар-Олы, Сыктывкара), Кыргызстана, а также всех регионов Беларуси - это около 6,5 тыс. человек.



Во второй этап прошли 342 коллектива и индивидуальных исполнителя - более 1,5 тыс. ребят в возрасте от 6 до 25 лет, которые будут соревноваться за почетное звание победителя.



В жюри - заслуженные работники образования и культуры, педагоги специализированных учебных заведений, известные певцы, композиторы, музыканты.



Фестиваль проводится для популяризации детского, юношеского и молодежного творчества, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развития их способностей и повышения уровня исполнительского мастерства. Конкурс пропагандирует единство культур, укрепление международных связей, сотрудничество через творчество и создает условия для обмена опытом.-0-