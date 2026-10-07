Обмен информацией и кибербезопасность: в ШОС обозначили приоритеты борьбы с терроризмом

В числе приоритетов замгенсека назвал обмен информацией о деятельности международных террористических организаций, маршрутах перемещения их участников и источниках финансирования. Не менее важными направлениями остаются противодействие распространению экстремистской идеологии, защита информационного пространства и предотвращение использования современных технологий для вербовки и пропаганды. "Представляется важным активнее взаимодействовать в сфере кибербезопасности, включая использование совместных разноуровневых механизмов раннего предупреждения и защиты информационного пространства", - подчеркнул Олег Копылов.По его словам, отдельного внимания требует работа с молодежью. Речь идет о развитии образования, культуры, межцивилизационного и межрелигиозного диалога, которые могут способствовать профилактике распространения экстремистских идей.На полях форума Олег Копылов рассказал журналистам о значении таких площадок для реализации решений, принимаемых государствами ШОС. "Мы с интересом участвуем в конференции профессионалов. И прежде всего с точки зрения того, чтобы понимать, каким образом решения, принятые лидерами государств-членов, реализуются. Потому что решений много, а, как известно, решения надо исполнять", - сказал он.Замгенсека ШОС обратил внимание на практическую составляющую совместной работы в сфере безопасности. "Это же непосредственно история про защиту безопасности. Это история про защиту граждан, нас с вами. Вот это конкретные действия", - отметил Олег Копылов.Он также подчеркнул значение взаимодействия различных международных структур. "Такое кроссплатформенное взаимодействие в Евразии - ШОС, ОДКБ, СНГ, другие структуры - создает такой синергетический эффект для того, чтобы эффективно вместе решать задачи непростые, стоящие перед нами", - акцентировал он.Олег Копылов отметил роль Минска как площадки для международного диалога по вопросам региональной безопасности. В частности, 3-4 ноября в белорусской столице пройдет IV Минская международная конференция по евразийской безопасности. "Усилия на треке борьбы с терроризмом будут успешны в том случае, если мы будем действовать сообща, это очевидный факт", - заявил заместитель генсека.Продолжением профессионального диалога станут совместные антитеррористические учения компетентных органов государств - участников СНГ и государств - членов ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026", которые пройдут 8 октября.-0-