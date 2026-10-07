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Обмен информацией и кибербезопасность: в ШОС обозначили приоритеты борьбы с терроризмом

Опубликовано:

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Общество
07 октября 2026, 12:28

Обмен информацией и кибербезопасность: в ШОС обозначили приоритеты борьбы с терроризмом

7 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Усиление координации, обмен информацией и совместное реагирование на новые угрозы необходимы для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом на полях четвертого Контртеррористического форума в Минске рассказал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Олег Копылов, передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, современные террористические угрозы постоянно меняют формы, а их трансграничный характер требует объединения усилий разных государств и международных организаций. "Борьба с терроризмом и экстремизмом остается одной из ключевых задач сегодняшнего дня. Такие угрозы, меняя формы и методы, постоянно совершенствуясь, продолжают представлять серьезнейший вызов международному миру, стабильности, устойчивому развитию", - отметил Олег Копылов.

Он подчеркнул, что ШОС с момента создания рассматривает обеспечение безопасности как одно из центральных направлений своей деятельности. За 25 лет в организации сформирована нормативно-правовая и институциональная база для взаимодействия компетентных органов. Особую роль в этой работе, по словам замгенсека ШОС, играет Региональная антитеррористическая структура организации. Она обеспечивает обмен оперативной информацией, содействует проведению совместных контртеррористических мероприятий и повышению квалификации сотрудников компетентных органов государств - членов ШОС. "Эта работа ведется на постоянной основе", - сказал Олег Копылов.
Он привел в пример совместные антитеррористические учения, научно-практические конференции и другие мероприятия, которые позволяют профильным ведомствам отрабатывать взаимодействие на практике.

Вопросы, имеющие стратегическое значение

Отдельное внимание Олег Копылов уделил развитию взаимодействия между ШОС, СНГ и ОДКБ. По его словам, эти объединения различаются по своим мандатам, однако объединяют государства, для которых вопросы мира и безопасности в Большой Евразии имеют стратегическое значение. "В последние годы заметно активизировались контакты ШОС, СНГ и ОДКБ", - отметил он.
В числе приоритетов замгенсека назвал обмен информацией о деятельности международных террористических организаций, маршрутах перемещения их участников и источниках финансирования. Не менее важными направлениями остаются противодействие распространению экстремистской идеологии, защита информационного пространства и предотвращение использования современных технологий для вербовки и пропаганды. "Представляется важным активнее взаимодействовать в сфере кибербезопасности, включая использование совместных разноуровневых механизмов раннего предупреждения и защиты информационного пространства", - подчеркнул Олег Копылов.

По его словам, отдельного внимания требует работа с молодежью. Речь идет о развитии образования, культуры, межцивилизационного и межрелигиозного диалога, которые могут способствовать профилактике распространения экстремистских идей.

Роль Минска в укреплении практического взаимодействия

На полях форума Олег Копылов рассказал журналистам о значении таких площадок для реализации решений, принимаемых государствами ШОС. "Мы с интересом участвуем в конференции профессионалов. И прежде всего с точки зрения того, чтобы понимать, каким образом решения, принятые лидерами государств-членов, реализуются. Потому что решений много, а, как известно, решения надо исполнять", - сказал он.
Замгенсека ШОС обратил внимание на практическую составляющую совместной работы в сфере безопасности. "Это же непосредственно история про защиту безопасности. Это история про защиту граждан, нас с вами. Вот это конкретные действия", - отметил Олег Копылов.

Он также подчеркнул значение взаимодействия различных международных структур. "Такое кроссплатформенное взаимодействие в Евразии - ШОС, ОДКБ, СНГ, другие структуры - создает такой синергетический эффект для того, чтобы эффективно вместе решать задачи непростые, стоящие перед нами", - акцентировал он.
Олег Копылов отметил роль Минска как площадки для международного диалога по вопросам региональной безопасности. В частности, 3-4 ноября в белорусской столице пройдет IV Минская международная конференция по евразийской безопасности. "Усилия на треке борьбы с терроризмом будут успешны в том случае, если мы будем действовать сообща, это очевидный факт", - заявил заместитель генсека.
Продолжением профессионального диалога станут совместные антитеррористические учения компетентных органов государств - участников СНГ и государств - членов ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026", которые пройдут 8 октября.-0-

Фото Андрея Синявского
Теги
терроризм ШОС
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