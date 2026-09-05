Обладателей Национальной литературной премии назвали в Костюковичах во время Дня белорусской письменности

5 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Имена обладателей Национальной литературной премии назвали в Костюковичах на XXXIII Дне белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.Министр информации Дмитрий Жук во время церемонии награждения отметил важность этого события: " Этот праздник помогает нам, белорусам, не забывать, где наше настоящее место на этом свете. Вместе с вами мы будем чтить тех, кто, по мнению компетентных людей, написал лучшие произведения в текущем году. Читайте их. Удовольствия вам от чтения".Председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич назвал День белорусской письменности "мостом, который показывает внимание государства к печатному слову". "Хотелось, чтобы все, кто имеет отношение к созданию художественных произведений, сегодняшние лауреаты Национальной литературной премии Беларуси, те, кто нас смотрят и знают, что в нашей стране есть такой праздник, понимали, что на литераторах лежит ответственность за создание портрета нашего государства. Этот портрет, традиции и преемственность - и в сегодняшнем дне", - подчеркнул он.Победителем в номинации "Лучшее произведение, сборник произведений поэзии" стала Ольга Русилко - автор книги "Котра". В номинации "Лучшее произведение прозы" победил Наум Гальперович с произведением "Чырвоны мост".Обладателем премии в номинации "Лучшее произведение драматургии" стал Анатолий Зеков за "Двор пад буслiнымi крыламi". Лучшим публицистическим произведением стало "Кроў на белым тле. Беларускія калабарацыяністы ў часы акупацыі БССР" авторства Игоря Марзалюка.В номинации "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения" победил Дмитрий Радиончик с книгой "Масты и берагі. Нарэшце я зразумеў, як гэта працуе...". Книгу "Як Вадзянік з людзей жартаваць спрабаваў" Геннадия Авласенко признали лучшим произведением для детей и подростков.Победу в номинации "Лучший дебют" одержала Полина Корнева за произведение "Запіскі юнай хірургіні". "Наша культура сохраняется на бумаге с самых давних времен. От лица всей творческой молодежи я хочу пообещать, что буду продолжением этого наследия, сделаю все, чтобы история моей страны прослеживалась в моих произведениях, чтобы ее знали в Беларуси и за ее пределами", - поделилась молодая писательница.-0-