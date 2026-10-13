Объединенный институт проблем информатики НАН и БГУИР договорились о сотрудничестве в подготовке кадров

Документ предусматривает развитие взаимодействия в подготовке инженерных кадров и укрепление связи между фундаментальными исследованиями, разработкой новых технологий и образовательным процессом.
Кроме того, Объединенный институт проблем информатики НАН подписал меморандум о сотрудничестве с ООО "Центр специальных разработок". Также стороны заключили договор на выполнение научно-исследовательской работы по разработке проекта технического задания для создания системы "Ассистент-профессор".
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники.
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