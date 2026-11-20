20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16 человек, которые, по данным следствия, организовали деятельность незарегистрированной религиозной организации "ИВДИВО". Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.



По данным следствия, организация действовала в Беларуси с 2010 года. Помимо Минска, ее подразделения располагались в Витебске, Жлобине, Борисове и Смолевичском районе. Мероприятия посещали как белорусы, так и иностранцы, специально приезжавшие из-за рубежа. Под видом философских кружков участникам предлагали систему религиозных взглядов, основанную на характерном для оккультизма учении о многоуровневой иерархии сакральных "высших сил", предъявляющих требования жителям Земли. В основу доктрины, как установило следствие, были положены представления о переходе человеческой цивилизации из пятой расы в шестую. Идейным вдохновителем этих воззрений называли гражданина России Виталия Сердюка, распространявшего соответствующие материалы в интернете. В сообщество, как правило, вовлекали людей, переживших тяжелые жизненные потрясения: собственную болезнь или заболевание близких, смерть родственников, потерю работы.



Деятельность объединения предусматривала привлечение новых участников, проведение культовых практик, "богослужений", так называемое религиозное просвещение и воспитание последователей, в том числе детей разного возраста. В организации также проводили обряды "крещения". Для ее участников была предусмотрена иерархия с должностями "аватар синтеза", "владыка", "глава института" и "посвященный".



По информации СК, в деятельности организации присутствовала коммерческая составляющая. Ее идеологической основой был так называемый "энергообмен", который проводил "владыка". Деньги и материальные ценности называли "грязной" и "застойной" энергетикой. После их передачи адепту обещали "огонь" для "чистки" и усиления его "энергопотенциала". Последователям предлагали платные курсы, которые якобы помогали устанавливать мистические контакты с представителями "высших сил". Участникам также внушали, что после обучения они смогут содействовать переходу человечества в новую расу.



Установленный следствием преступный доход превысил 220 тыс. рублей. Как отметили в СК, организация длительное время действовала под прикрытием созданных ее последователями Минского городского общественного объединения "Синтез развития человека", информационно-исследовательских учреждений "Клуб любителей философии" и "Клуб гражданских философов". Последнее располагалось в Витебске и было ликвидировано после внесения следователем соответствующего представления. Остальные объединения прекратили существование ранее.



По данным следствия, обвиняемые знали о том, что вести религиозную практику можно только после регистрации в установленном законодательством порядке, однако игнорировали это требование. Для сокрытия своей деятельности они неоднократно пытались создать аналогичные структуры в Минске. Во время расследования некоторые фигуранты заявляли, что общаются с представителем "высших сил" - "смотрящим" за планетой, который якобы подсказывает им, как отвечать на вопросы следователей. Ретранслятором воли этого псевдобожества на Земле участники объединения считали Виталия Сердюка.



Для определения психического состояния всех обвиняемых провели экспертизы. По их результатам установлено, что все фигуранты вменяемы. Действия обвиняемых квалифицированы по ст.193-1 (незаконная организация деятельности религиозной организации и участие в ее деятельности) Уголовного кодекса. Им предъявлены обвинения. Предварительное расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В отношении других лиц расследование продолжается в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, в том числе во взаимодействии с зарубежными коллегами.-0-