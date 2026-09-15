Об особенностях дополнительного пенсионного обеспечения рассказала эксперт в ФСЗН

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты прошло совместное выездное заседание Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию и Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам на тему "Государственное социальное страхование в Республике Беларусь: особенности дополнительного пенсионного обеспечения", передает корреспондент БЕЛТА.



Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталия Павлюченко отметила, что сегодня актуально говорить о дальнейшем развитии и популяризации добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии (программа 3+3), которое осуществляет предприятие "Стравита". "Система государственного социального страхования должна постепенно и поступательно развиваться. Старт системы дан - более 91 тыс. граждан застрахованы. Нужно, безусловно, дальше работать, чтобы эта система популяризировалась", - подчеркнула она.



По ее словам, система должна работать как в реальном секторе экономики, так и в бюджетных организациях. Сегодня также рассматривался второй вид накопительной пенсии, который работает в нашей стране с 2009 года, - это профессиональное пенсионное страхование.



Принцип накопления в системе профессионального страхования схож с накоплением в программе "3+3". Основное отличие в том, что участникам системы профессионального пенсионного страхования предоставлено право ежемесячно забирать накопления на будущую пенсию в виде доплаты к заработной плате и тут важно понимать, что для граждан, работающих в особых условиях труда и не планирующих досрочный выход на пенсии (к примеру педагоги, медицинские работники), более эффективным будет участие данными взносами в программе "3+3". "Мы должны простым и понятным языком доносить до граждан, что можно компилировать эти две системы вместе. Сегодня нужно больше популяризировать систему "3+3", - добавила Наталия Павлюченко.



На заседании заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова рассказала об управлении системой государственного социального страхования. Первый заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Екатерина Лихачева выступила с докладом на тему "Профессиональное пенсионное страхование: участники, тенденции, перспективы". Заместитель генерального директора государственного предприятия "Стравита" Елена Тулейко проинформировала о состоянии и перспективах добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии.



Участники мероприятия задали вопросы выступавшим и обменялись мнениями по обсуждаемой теме.-0-