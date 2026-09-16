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О ценностях - в формате патриотического стендапа. Марафон "17 граней единства" завершился в Минске 

Опубликовано:

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Общество
16 сентября 2026, 19:25

О ценностях - в формате патриотического стендапа. Марафон "17 граней единства" завершился в Минске 

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре "Першы Нацыянальны гандлёвы дом" прошло заключительное мероприятие масштабного общественно-политического марафона "17 граней единства", передает корреспондент БЕЛТА.

В формате патриотического стендапа состоялся диалог "молодежь для молодежи". На сцене молодые активисты и опытные эксперты обсудили ключевые значения единства, роль национального лидера в его сохранении, курс современной Беларуси, а также почему единство является ежедневным выбором каждого. Были даны ответы на вопросы о том, как превратить личную инициативу в масштабное движение, почему быть активным - это новый тренд и можно ли извлечь правильные уроки из прошлого, сделав историческую память основным ориентиром для современного поколения.
Марафон дебютировал в сентябре 2022 года и с тех пор стал яркой площадкой для диалога поколений, демонстрации достижений и единения общества. Заместитель председателя РОО "Белая Русь" Андрей Басак считает, что цель марафона - объединение всех белорусов вокруг общих ценностей и демонстрация силы народного единства. Число "17" отсылает не только к памятной дате, но и обозначает маршрут марафона, который проходит через 17 городов и населенных пунктов по всей стране. Кроме того, 17 - это минимальное количество граней у ограненного алмаза, также символизирующее чистоту и многогранность белорусского народа.

В этом году марафон вышел за рамки традиционного формата. "Разговор о нашем единстве звучал повсюду: в торговых центрах, на спортивных площадках и праздничных мероприятиях. Это правильно, поскольку наша сила заключается в единстве", - отметил Андрей Басак.
Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов подчеркнул, что без 17 сентября 1939 года не было бы ни Великой Победы, ни современной белорусской истории. Он также напомнил слова известного белорусского государственного деятеля Сергея Притыцкого, который внес значительный вклад в воссоединение Беларуси, сказанные 2 ноября 1939 года на V сессии Верховного Совета СССР в Москве о том, что белорусы верили в справедливость.

"Они верили в то, что воссоединение произойдет, их вера была не напрасной, - добавил Александр Лукьянов. - Мы живем в уникальный исторический период. Более 80 лет наша страна не испытывает военного гнета, мы продолжаем развиваться. Этот праздник служит важным напоминанием о тех событиях. Наше общее будущее зависит только от нашего единства. А когда мы едины, мы непобедимы".

В своем выступлении политолог Андрей Лазуткин обратил внимание молодежи на то, что объединение страны стало возможным благодаря огромной дипломатической работе, проведенной множеством людей. "Народное единство часто кажется нам чем-то само собой разумеющимся: мы схожи по возрасту, мировоззрению и уровню доходов. Но в некоторых странах, например, доступ к образованию и медицине ограничен, и все это стоит крайне дорого", - пояснил он.

Необходимо всегда помнить о том, что все, что мы имеем сейчас, стало возможным благодаря гигантскому труду предыдущих поколений в тяжелых условиях, убежден журналист и политический обозреватель Григорий Азаренок. "Нас пытались уничтожить, лишить нашей страны, истории и будущего. Однако такие молодые люди, как вы, сражались, объединили нашу Родину, одержали победу в Великой Отечественной войне, а затем поколение нашего Президента возродило страну после распада СССР. Сегодня у нас бесплатная медицина, образование, великолепная еда и потрясающий город Минск - безопасный, чистый и красивый. Все досталось нам, и сейчас это надо приумножить, развить и передать следующим поколениям", - обратился он к молодежи.
Ярким завершением мероприятия стала торжественная церемония принятия новых активистов в ряды РОО "Белая Русь". Для гостей были организованы уникальные интерактивные локации, включая совместную выставку Института истории НАН и Минской городской организации "Белая Русь" под названием "Наш путь к единству", мини-фестиваль национальных культур "Ритмы мира", различные конкурсы и викторины. А в дегустационных зонах всем желающим предлагали попробовать продукцию ведущих белорусских предприятий.-0- 
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