О трудовых гарантиях для работников, у которых есть дети, рассказали в Минтруда 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На период нахождения в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за сотрудником сохраняется рабочее место. Какие еще трудовые гарантии есть у людей с детьми, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



При приеме на работу запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам беременности или наличия детей в возрасте до трех лет. Это правило распространяется также и на одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (детей с инвалидностью до 18 лет). В случае принятия решения об отказе в приеме на работу оно должно быть мотивированными и может быть обжаловано в суде.



Если срок действия контракта заканчивается в это время, наниматель обязан его продлить (с согласия работника) как минимум до окончания отпуска. После завершения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет гарантируется продление (заключение нового) контракта с матерью до достижения ребенком пяти лет.



Также гарантируется недопущение расторжения трудового договора по инициативе нанимателя с беременной женщиной, матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до трех лет. Это распространяется на такие случаи, как сокращение численности или штата работников, несоответствие работника занимаемой должности служащего (профессии рабочего) или выполняемой работе вследствие состояния здоровья или недостаточной квалификации, длительное отсутствие на работе из-за болезни (более четырех месяцев непрерывно).



В отношении одиноких женщин с более взрослым ребенком - в возрасте от 3 до 14 лет, ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет - установлен запрет на увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, а также длительным (более четырех месяцев непрерывно) отсутствием на работе из-за болезни.



Наниматель обязан пойти навстречу и установить неполный рабочий день или неделю при желании женщины, ожидающей рождения ребенка или воспитывающей ребенка до 14 лет. Работники с ребенком в возрасте до 16 лет (ребенком-инвалидом - до 18 лет) обладают преимущественным правом на заключение трудового договора о выполнении работы на дому.



Предусмотрена возможность дополнительных свободных дней для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью до 18 лет. Им предоставляется дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Также право на дополнительный свободный день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств нанимателя имеют матери, которые воспитывают троих и более детей до 16 лет или ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.



С 1 января 2024 года вместо свободного дня в неделю по договоренности с нанимателем может быть сокращен рабочий день (рабочая смена) на один час. Матерям, воспитывающим двоих и более детей до 16 лет могут предоставлять дополнительный свободный от работы день в месяц. Оплата такого дня может предусматриваться в коллективном договоре или локальном акте нанимателя.-0-