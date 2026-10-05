О трудовых гарантиях для работников предпенсионного и пенсионного возраста рассказали в Минтруда

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О трудовых гарантиях, которые предусмотрены для работников предпенсионного и пенсионного возраста, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Общеустановленный пенсионный возраст в Беларуси для женщин - 58 лет, для мужчин - 63 года. Если работник добросовестно выполняет свои обязанности, не допускает нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины и до пенсии осталось не более двух лет, наниматель обязан продлить с ним контракт либо заключить новый как минимум до достижения пенсионного возраста.





Работники пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до его достижения, имеют право на дополнительное освобождение от работы для прохождения диспансеризации - два рабочих дня один раз в год с сохранением среднего заработка.

Для граждан предпенсионного возраста (за пять лет до общеустановленного) предусмотрена возможность трудоустройства в счет брони, а служба занятости помогает подобрать работу и пройти переобучение. Пенсионер может продолжать работать без ограничений - по трудовому договору или контракту с получением полного размера пенсии. Возраст не влияет на размер зарплаты, продолжительность отпуска и другие трудовые права.





Кроме того, работник, достигший пенсионного возраста, вправе досрочно расторгнуть контракт, указав достижение пенсионного возраста в качестве уважительной причины. В ведомстве подчеркнули, что увольнение или отказ в приеме на работу только из-за возраста не допускаются.-0-