О состоянии роупджампера, упавшего в Минске из-за ошибки в страховке, рассказали медики

По его словам, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. "Нам удается поддерживать жизнь искусственными методами жизнеобеспечения. Пациент сейчас находится в состоянии медикаментозного сна. Ему вводятся специальные препараты для выключения сознания и борьбы с полиорганной недостаточностью. Он подключен на аппарат заместительной почечной терапии", - поделился Иван Барташевич.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным Следственного комитета, 36-летний индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по экстрим-прыжкам (роупджампингу), готовил площадку к приему клиентов. С монтажом и настройкой снаряжения ему помогал 40-летний знакомый, который решил совершить прыжок, закрепив страховку самостоятельно. Из-за неправильной фиксации узлов мужчина упал на землю и получил многочисленные травмы.-0-
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