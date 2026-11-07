Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 7 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:22 Париж готовится к очередным протестам: власти ожидают 60 тыс. участников В мире
11:09 Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство Политика
11:04 О приоритетных задачах сотрудников ГАИ в выходные дни рассказали в МВД Общество
11:01 Живая нить времен. Празднование Дня Октябрьской революции в архивных фото БЕЛТА Общество
11:00 Мозамбик: газовый титан с колониальным наследием и великим историческим шансом В мире
10:52 Около 160 тыс. рублей изъяли милиционеры у курьеров мошенников за сутки Общество
10:49 Батутисты Ершова и Яскевич стали двукратными чемпионами мира в миксте Спорт
10:45 Более 5 млн тонн сахарной свеклы накопали в Беларуси Экономика
10:41 Сыранков: Октябрьская революция заложила фундамент белорусской государственности Общество
10:41 Лукашенко о создании образца в Шкловском районе: хочу показать, в каком направлении двигаться Президент
10:29 "Сначала надо выжать технологию". Лукашенко о мясном животноводстве и рентабельности Президент
10:13 "Должны вскочить на новую ступень". Лукашенко ориентирует на удвоение экспорта продовольствия Президент
10:10 "Беларусь - в авангарде борьбы за мир". Шпаковский о роли Минска в диалоге о безопасности Общество
09:50 Лукашенко в Шкловском районе посетит хозяйство, где поручал навести порядок к 7 ноября Президент
09:35 В Беларуси расширился перечень разрешенных к охоте пушных животных Общество
09:16 Из камыша рожденная жалейка. К 130-летию со дня рождения белорусского поэта и писателя Михася Чарота  Общество
09:05 До +7°С будет в Беларуси 7 ноября Общество
09:03 Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие Общество
09:00 В Беларуси отмечается День Октябрьской революции Общество
09:00 Главные новости за 6 ноября Общество
07:00 Лукашенко: в День Октябрьской революции мы вспоминаем судьбоносные события Президент
01:03 Рекордная корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури на Земле Калейдоскоп
00:50 Новый корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии открыл двери для пациентов Общество
00:35 "За миром - в Минск": как эксперты оценили Минскую международную конференцию по евразийской безопасности Общество
00:11 В ООН сообщили о гибели 25 моряков в Ормузском проливе с 28 февраля В мире
06.11.26
06.11.26 23:42 Работники МЧС спасли женщину на пожаре в Новополоцке Происшествия
06.11.26 23:13 В Германии на забастовки вышли около 400 тыс. работников металлургической отрасли В мире
06.11.26 22:44 Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер В мире
06.11.26 22:13 Минские динамовцы проиграли "Спартаку" и выпали из топ-8 Западной конференции Спорт
06.11.26 22:07 Индия испытала квазибаллистическую ракету собственного производства Технологии
Все новости
Все новости

О приоритетных задачах сотрудников ГАИ в выходные дни рассказали в МВД

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 ноября 2026, 11:04

О приоритетных задачах сотрудников ГАИ в выходные дни рассказали в МВД

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как несут службу сотрудники Госавтоинспекции на дорогах страны в выходные и какие приоритетные задачи стоят перед ними, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Так, в эти дни фокус внимания Госавтоинспекции - на дорожной безопасности в вечернее и ночное время. В числе приоритетных задач - пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, выявление нетрезвых водителей и пешеходов.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС "Стрела" направлены в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Минской и Гомельской областей. Патрулирование охватит как загородные трассы, так и улицы населенных пунктов. Также будут задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В преддверии завершения школьных каникул инспекторы ГАИ напоминают о необходимости безопасной перевозки детей.

Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать скоростные ограничения, правила обгона и проезда пешеходных переходов. Пешим участникам движения при ухудшении видимости обязательно нужно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-
Теги
Беларусь ГАИ
Новости рубрики Общество
Живая нить времен. Празднование Дня Октябрьской революции в архивных фото БЕЛТА
Фото из архива Около 160 тыс. рублей изъяли милиционеры у курьеров мошенников за сутки
Сыранков: Октябрьская революция заложила фундамент белорусской государственности
Фото из архива "Беларусь - в авангарде борьбы за мир". Шпаковский о роли Минска в диалоге о безопасности
Фото из архива В Беларуси расширился перечень разрешенных к охоте пушных животных
Михаил Куделька Из камыша рожденная жалейка. К 130-летию со дня рождения белорусского поэта и писателя Михася Чарота 
  • Главная
  • О приоритетных задачах сотрудников ГАИ в выходные дни рассказали в МВД
    • Главное
    "Должны вскочить на новую ступень". Лукашенко ориентирует на удвоение экспорта продовольствия
    В Беларуси отмечается День Октябрьской революции
    Более 5 млн тонн сахарной свеклы накопали в Беларуси
    Специальный приз Президента Беларуси на кинофестивале "Лiстапад" присужден режиссеру из Мьянмы
    Топ-новости
    Лукашенко о создании образца в Шкловском районе: хочу показать, в каком направлении двигаться
    Лукашенко: в День Октябрьской революции мы вспоминаем судьбоносные события
    "Сначала надо выжать технологию". Лукашенко о мясном животноводстве и рентабельности
    Кратчайший путь между Западом и Востоком - через Беларусь. Снопков о потенциале транзита через новый терминал
    Батутисты Ершова и Яскевич стали двукратными чемпионами мира в миксте
    Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство
    Сыранков: Октябрьская революция заложила фундамент белорусской государственности
    Мозамбик: газовый титан с колониальным наследием и великим историческим шансом
    "Беларусь - в авангарде борьбы за мир". Шпаковский о роли Минска в диалоге о безопасности
    В Беларуси обновлена структура туристических информационных центров
    Из камыша рожденная жалейка. К 130-летию со дня рождения белорусского поэта и писателя Михася Чарота 
    Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие
    Гран-при "Золата Лiстапада" получил фильм "Батька Минай. Партизанская легенда"
    "За миром - в Минск": как эксперты оценили Минскую международную конференцию по евразийской безопасности
    Вице-премьер Лаоса оценил визит в Беларусь как очень продуктивный
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.