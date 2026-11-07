О приоритетных задачах сотрудников ГАИ в выходные дни рассказали в МВД

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как несут службу сотрудники Госавтоинспекции на дорогах страны в выходные и какие приоритетные задачи стоят перед ними, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.





Так, в эти дни фокус внимания Госавтоинспекции - на дорожной безопасности в вечернее и ночное время. В числе приоритетных задач - пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, выявление нетрезвых водителей и пешеходов.





Рейдовые группы спецподразделения ДПС "Стрела" направлены в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Минской и Гомельской областей. Патрулирование охватит как загородные трассы, так и улицы населенных пунктов. Также будут задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.





В преддверии завершения школьных каникул инспекторы ГАИ напоминают о необходимости безопасной перевозки детей.





Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать скоростные ограничения, правила обгона и проезда пешеходных переходов. Пешим участникам движения при ухудшении видимости обязательно нужно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-