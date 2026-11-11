О правилах переноса и компенсации отпуска рассказали в Минтруда

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что делать, если часть отпуска осталась неиспользованной, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



По общему правилу наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск ежегодно полной продолжительности в пределах его рабочего года, а работник должен его использовать.



В текущем рабочем году возможен перенос или продление трудового отпуска в ряде случаев. Например, если работник заболел (временная нетрудоспособность), если у работника начался декретный отпуск или если работнику нужно выполнить государственные обязанности (с правом на освобождение от работы). Также перенести отпуск можно, если он совпал с учебным или если работнику вовремя не выплатили отпускные. Перенос можно осуществить и с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.



Перенести часть отпуска на следующий рабочий год можно только в исключительных случаях в связи с производственной необходимостью или если работника отозвали из отпуска по инициативе нанимателя. "Даже в этих случаях вы должны использовать минимум 14 календарных дней в текущем году", - подчеркнули в ведомстве.



По соглашению между работником и нанимателем можно заменить часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающую 21 календарный день. При этом замена денежной компенсацией не допускается в отношении: отпусков, предоставляемых авансом, отпусков, предоставляемых беременным женщинам, работникам с инвалидностью, работникам моложе восемнадцати лет, работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.



Получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск можно при отзыве из трудового отпуска при условии использования в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней отпуска, при увольнении.



В ведомстве напомнили, что запрещено не предоставлять отпуск и отзывать из отпуска несовершеннолетних работников и работников с вредными/опасными условиями труда (имеющих право на дополнительные отпуска).-0-