О налогах, штрафах и не только: белорусы смогут получать уведомления через мобильные приложения банков 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут получать уведомления через мобильные приложения банков, в том числе о штрафах ГАИ, налогах, истечении действия документов. Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления информационных технологий РУП "Национальный центр электронных услуг" Егор Воронов, передает корреспондент БЕЛТА.



"Е-Вестка" - это развитие и следующий этап модернизации подсистемы уведомлений Единого портала электронных услуг. "На текущий момент эта подсистема представляет удобный механизм получения сведений о том, что в отношении гражданина выполнена или завершена какая-либо электронная услуга либо административная процедура, выданы соответствующие административные решения. "Е-Вестка" открывает границы, и мы выходим за пределы Единого портала электронных услуг, интегрируясь с государственными информационными ресурсами, которые в проактивном формате и так в принципе знают о наступлении каких-либо жизненных ситуаций и событий в отношении граждан нашей страны. К примеру, может быть ситуация, когда у вас приходит письмо о штрафах по линии Госавтоинспекции. Это может быть и единый имущественный платеж", - сказал Егор Воронов.



Таким образом, через "Е-Вестку" граждане смогут получать уведомления о штрафах ГАИ и налоговые уведомления. В подсистему также добавляются десять проактивных сервисов: истечение срока действия документов, удостоверяющих личность, смена фамилии, необходимость замены водительского удостоверения и другие.



"Сейчас мы с банковским сообществом под эгидой Национального банка интегрируем "Е-Вестку" в банковские системы и мобильные приложения граждан. На текущий момент практически у всех есть банковские приложения в мобильных телефонах. Почему мы выбрали этот путь? Уведомления могут в том числе предусматривать оплату. В мобильном приложении пуш-уведомлением вам будет сообщено о том, что у вас есть уведомление в "Е-Вестке". Если вы до этого никогда не активировали личный кабинет, через банковское мобильное приложение можно будет это сделать. Удобно получить доступ ко всему списку уведомлений, а также сразу же удобно перейти к процессу оплаты, не покидая само банковское приложение", - отметил начальник управления.-0-