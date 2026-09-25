О матерях юных героев-подпольщиков рассказывает проект лидского музея

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Культурно-образовательный проект, посвященный матерям молодых лидских подпольщиков времен Великой Отечественной войны, реализуют в Лидском историко-художественном музее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.



Проект "Боль в материнском сердце", рассказывающий о матерях молодых героев Лидского подполья, - одна из ключевых составляющих масштабной инициативы: в Год белорусской женщины здесь представляют землячек в разных ракурсах. Выставки и проекты посвящаются женщине-матери, успешным руководителям, специалистам, общественным активистам, творческим личностям.



"Идея проекта возникла неслучайно. В начале этого года, к Дню юного героя-антифашиста, стартовал проект "Дети Лидчины. Герои Великой Отечественной Войны" - рассказ о подпольной работе юных лидчан-пионеров, принимавших участие в общем подпольном движении в районе. Это Алексей Наказных, Нина Качан, Леня Кудачев. Изучая исторические материалы, узнали много об их семьях, матерях. В Год белорусской женщины решили запустить проект об их судьбах", - рассказали в музее.



Собрали все сведения, имеющиеся в музее, обратились к коллегам. Сделали запрос в Лидский ЖКХ и нашли места захоронений этих мужественных женщин. После этого совместно с активистами общественного объединения "Белая Русь" навели порядок на могилах.



"В годы Великой Отечественной войны лидские подпольщики совершали диверсии на железнодорожных путях, взорвали электростанцию и поворотный круг в паровозном депо, распространяли листовки и сводки Совинформбюро, переправляли в партизанские отряды военнопленных красноармейцев, поставляли партизанам медицинские препараты и инструменты. Вместе со взрослыми в сопротивлении участвовали юные помощники, матери их поддерживали и помогали", - рассказали авторы проекта.



Первой героиней проекта стала Екатерина Климко, мать юного подпольщика Александра Климко. Ее захоронение благоустроили, нашли правнучку Екатерины Михайловны, получив у нее все необходимые разрешения. Чтобы узнать больше о семье Наказных, музейщики завязали переписку с архивами и музеями Приморского края. Благодаря материалам, полученным из музея российского города Дальнереченска - родины отца юных героев, супруга Екатерины Наказных, получили много новой информации.



Идут поиски сведений об Александре Кудачевой - матери юных героев Зои и Лени Кудачевых, расстрелянных фашистами в июле 1944 года. В середине 60-х годов лидские комсомолки-активистки передали в музей часть фото и документов из личного архива семьи Кудачевых, благодаря чему у нас есть о ней сведения. Точное место захоронения женщины найти не удалось, но поиски продолжаются.



Надежду на новую информацию, которая поможет развивать проект, сотрудники музея возлагают на предстоящую вскоре встречу с коллегами из Приморского края: научный сотрудник Лидского историко-художественного музея, автор проекта "Боль в материнском сердце" Любовь Прядка представит его на научно-практической конференции "Культурная дипломатия как основа многополярного мира" во Владивостоке.



Как подчеркнули в музее, в поисках мест захоронения и их благоустройстве активное участие принимают активисты первичной организации РОО "Белая Русь", действующей в музее, депо "Лида", Лидского ГУП ЖКХ. -0-