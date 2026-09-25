О матерях юных героев-подпольщиков рассказывает проект лидского музея

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 сентября 2026
Минск-Уручье +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:11 Педагогам - с благодарностью. Учителей Гомельской области чествовали на масштабном празднике Регионы
16:08 "Языльская десятка" соберет в Старых Дорогах 26 сентября любителей бега всех возрастов Регионы
16:04 Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий Экономика
15:58 Супруги в Гродно месяцами воровали продукты: ущерб составил 12 тыс. рублей, приговор вынесен Регионы
15:56 Уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки В мире
15:52 На дорогах Гродненской области ГАИ усилит контроль за грузоперевозками Регионы
15:42 Сокращение мощностей НПЗ в Европе грозит нехваткой топлива в случае конфликта - Рютте В мире
15:41 Эксперты из семи стран участвуют в научной конференции в Беловежской пуще Общество
15:40 Обновление дворовых территорий и озеленение. Как в Минске реализуются планы по благоустройству Регионы
15:38 Оппозиция в Чехии вынесла на рассмотрение парламента вопрос о недоверии правительству В мире
15:35 Милосердие без границ каждый день. В Гомеле чествовали сотрудников Белорусского Красного Креста Регионы
15:35 МАРТ на два года отстранил пять организаций от участия в госзакупках Экономика
15:31 Более 120 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитовались на БУТБ с начала года Экономика
15:15 В Словакии стоимость автомобильного топлива выросла до исторического максимума В мире
15:09 Профсоюзы в Брюсселе провели акцию протеста против новой инициативы ЕС В мире
15:07 О матерях юных героев-подпольщиков рассказывает проект лидского музея Общество
15:07 Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году Общество
14:57 Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости Общество
14:51 Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан Общество
14:49 Выставку "Земля бессмертия" открыли в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" к его 55-летию  Общество
14:42 От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта" Президент
14:37 Мощный взрыв прогремел в туристическом центре Афин: есть пострадавшие и пропавшие без вести  В мире
14:36 Лучшие бригады скорой помощи названы в Беларуси Общество
14:31 ЖКХ Минской области подготовлено более 470 единиц техники к осенне-зимнему периоду  Регионы
14:24 Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Беларусь Общество
14:15 Около 50% исследователей в НАН Беларуси - женщины Общество
14:09 Лучшую тревожную группу органов пограничной службы определили на соревнованиях в Лиде  Общество
14:02 Около 1 тыс. детей учатся в педагогических классах в Брестской области Регионы
13:59 Схема хищения в сфере оборота металлов раскрыта в Брестской области  Регионы
13:59 У берегов Аргентины сотни детенышей южных гладких китов погибли от загадочной инфекции  В мире
Все новости
Все новости

О матерях юных героев-подпольщиков рассказывает проект лидского музея

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
25 сентября 2026, 15:07

О матерях юных героев-подпольщиков рассказывает проект лидского музея

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Культурно-образовательный проект, посвященный матерям молодых лидских подпольщиков времен Великой Отечественной войны, реализуют в Лидском историко-художественном музее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры. 

Проект "Боль в материнском сердце", рассказывающий о матерях молодых героев Лидского подполья, - одна из ключевых составляющих масштабной инициативы: в Год белорусской женщины здесь представляют землячек в разных ракурсах. Выставки и проекты посвящаются женщине-матери, успешным руководителям, специалистам, общественным активистам, творческим личностям. 

"Идея проекта возникла неслучайно. В начале этого года, к Дню юного героя-антифашиста, стартовал проект "Дети Лидчины. Герои Великой Отечественной Войны" - рассказ о подпольной работе юных лидчан-пионеров, принимавших участие в общем подпольном движении в районе. Это Алексей Наказных, Нина Качан, Леня Кудачев. Изучая исторические материалы, узнали много об их семьях, матерях. В Год белорусской женщины решили запустить проект об их судьбах", - рассказали в музее. 

Собрали все сведения, имеющиеся в музее, обратились к коллегам. Сделали запрос в Лидский ЖКХ и нашли места захоронений этих мужественных женщин. После этого совместно с активистами общественного объединения "Белая Русь" навели порядок на могилах. 

"В годы Великой Отечественной войны лидские подпольщики совершали диверсии на железнодорожных путях, взорвали электростанцию и поворотный круг в паровозном депо, распространяли листовки и сводки Совинформбюро, переправляли в партизанские отряды военнопленных красноармейцев, поставляли партизанам медицинские препараты и инструменты. Вместе со взрослыми в сопротивлении участвовали юные помощники, матери их поддерживали и помогали", - рассказали авторы проекта.  

Первой героиней проекта стала Екатерина Климко, мать юного подпольщика Александра Климко. Ее захоронение благоустроили, нашли правнучку Екатерины Михайловны, получив у нее все необходимые разрешения. Чтобы узнать больше о семье Наказных, музейщики завязали переписку с архивами и музеями Приморского края. Благодаря материалам, полученным из музея российского города Дальнереченска - родины отца юных героев, супруга Екатерины Наказных, получили много новой информации. 

Идут поиски сведений об Александре Кудачевой - матери юных героев Зои и Лени Кудачевых, расстрелянных фашистами в июле 1944 года. В середине 60-х годов лидские комсомолки-активистки передали в музей часть фото и документов из личного архива семьи Кудачевых, благодаря чему у нас есть о ней сведения. Точное место захоронения женщины найти не удалось, но поиски продолжаются. 

Надежду на новую информацию, которая поможет развивать проект, сотрудники музея возлагают на предстоящую вскоре встречу с коллегами из Приморского края: научный сотрудник Лидского историко-художественного музея, автор проекта "Боль в материнском сердце" Любовь Прядка представит его на научно-практической конференции "Культурная дипломатия как основа многополярного мира" во Владивостоке. 

Как подчеркнули в музее, в поисках мест захоронения и их благоустройстве активное участие принимают активисты первичной организации РОО "Белая Русь", действующей в музее, депо "Лида", Лидского ГУП ЖКХ. -0- 
Теги
история Лида музей
Новости рубрики Общество
Эксперты из семи стран участвуют в научной конференции в Беловежской пуще
Фото БРСМ Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году
Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
Фото из архива Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан
Фото Брестского городского исполнительного комитета Выставку "Земля бессмертия" открыли в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" к его 55-летию 
Фото ФПБ Лучшие бригады скорой помощи названы в Беларуси
  • Главная
  • О матерях юных героев-подпольщиков рассказывает проект лидского музея
    • Главное
    "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники
    Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
    Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество
    Топ-новости
    От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта"
    "Как он управляет этой махиной?" Лукашенко обозначил задачу по отладке процессов в крупных хозяйствах
    "Надо делать быстрее". Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли
    Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
    Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий
    Белорусско-пакистанские связи являются примером долгосрочного партнерства - Ипатов
    Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан
    Около 50% исследователей в НАН Беларуси - женщины
    Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки - Чуприс 
    Когда потеплеют батареи в квартирах? В МЖКХ напомнили о правилах включения отопления
    Белорусские военные примут участие в совместных учениях ОДКБ в России 
    БАТЭ и легенды клуба сыграют с 2DROTS в Борисове
    "Вольно!" Учебный сбор по территориальной обороне завершился в Гомельской области
    Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 25 сентября
    Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Беларусь
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.