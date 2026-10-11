О факторах опасности в сильный дождь рассказали спасатели 

Столбики термометров в Беларуси сегодня покажут плюс 11-17 градусов. По юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 22 градусов.-0-





11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась во власти дождей. Во многих районах республики сегодня ожидаются сильные осадки. В МЧС рассказали о факторах опасности в такую погоду, сообщает БЕЛТА.В сильный дождь, в частности, возможны перебои и отключения энергоснабжения, повреждение линий электропередачи. На дорогах может значительно снижаться видимость и затрудняться движения транспорта. При интенсивных осадках возникает вероятность обрушения оврагов, образования оползней, подтопления отдельных домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.