Столбики термометров в Беларуси сегодня покажут плюс 11-17 градусов. По юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 22 градусов.-0-
Общество
11 октября 2026, 09:25
О факторах опасности в сильный дождь рассказали спасатели
Фото из архива
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась во власти дождей. Во многих районах республики сегодня ожидаются сильные осадки. В МЧС рассказали о факторах опасности в такую погоду, сообщает БЕЛТА.
В сильный дождь, в частности, возможны перебои и отключения энергоснабжения, повреждение линий электропередачи. На дорогах может значительно снижаться видимость и затрудняться движения транспорта. При интенсивных осадках возникает вероятность обрушения оврагов, образования оползней, подтопления отдельных домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.
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