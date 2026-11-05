О факторах опасности при гололедице рассказали в МЧС

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На отдельных участках дорог Беларуси сегодня прогнозируется гололедица. В МЧС сообщили, какие факторы опасности могут возникнуть из-за этого явления.





Автолюбителей предупреждают, что гололедица на дорогах может привести к затруднению движения транспорта, увеличению случаев ДТП, а также травм пешеходов. Кроме того, есть риск повреждения и обрыва линий связи и электропередачи.





МЧС призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными и учитывать погодные условия.-0-