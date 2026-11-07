О чем нужно знать при заказе товаров на иностранных интернет-площадках, рассказали в МАРТ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнее время участились жалобы белорусских потребителей, связанные с покупкой товаров у иностранных продавцов. В связи с этим в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, о чем нужно знать, оформляя такую сделку, сообщает БЕЛТА.





Жалобы участились в отношении иностранных продавцов, зарегистрированных за пределами ЕАЭС. Они касаются покупок на иностранных интернет-площадках, которые осуществляют доставку на территории Беларуси.





"Анализ обращений свидетельствует, что потребители сталкиваются с проблемами получения, осмотра и возврата таких товаров. Это связано с тем, что покупатели не всегда обладают полной информацией об особых условиях поставки и возврата товаров, поставляемых из-за рубежа (за пределами ЕАЭС), - отметили в министерстве. - Условия для таких заказов существенно отличаются от привычных покупок у белорусских продавцов (или продавцов из стран ЕАЭС)".





Так, когда приобретается товар за границей, он оформляется и доставляется как международное почтовое отправление. Товар поставляется напрямую из-за пределов ЕАЭС в адрес потребителя, зачастую минуя складские и логистические центры интернет-площадки, расположенные на территории Беларуси и России. По этой причине осмотр товара при получении отсутствует - потребитель не сможет вскрыть упаковку и проверить покупку до ее полной оплаты в пункте выдачи заказов, в том числе в отделениях РУП "Белпочта". Претензии по качеству, комплектности и возврату денег предъявляются напрямую иностранному продавцу. Возврат товара за границу осуществляется за счет потребителя и только после согласования с иностранным продавцом. Потребители не обращают внимание при оформлении заказа и чаще всего узнают об ограничениях и статусе отправления уже в момент получения заказа; законодательство Беларуси о защите прав потребителей на такие отношения не распространяется.





Кроме того, важно понимать: иностранная интернет-площадка лишь предоставляет иностранному продавцу возможность разместить свое предложение, но сама продавцом не является. Она не проверяет качество товара и, следовательно, не несет ответственности перед покупателем за его ненадлежащее качество, несоответствие описанию, а также за нарушение прав потребителей при возникновении споров или обнаружении брака.





Специалисты МАРТ советуют перед оформлением таких заказов предельно внимательно ознакомиться со всей информацией об условиях доставки, порядке получения, осмотра и возврата товара, изложенную в карточке товара и на самой интернет-площадке (публичной оферте, регулирующей такие заказы).-0-