О чем не пишут в учебниках. Радьков поговорил со студентами о жизни, лидерстве и личном выборе

Встреча началась не с привычной лекции, а с рассуждений о науке и устройстве мира. Александр Радьков предложил посмотреть на привычные вещи под другим углом: даже в физике, где существуют строгие законы, не все процессы можно предсказать однозначно. А современному руководителю приходится принимать решения в мире, где постоянно появляются новые технологии, в том числе искусственный интеллект, и возникают новые вызовы. "Мы не знаем, как сейчас обустроится мир", - заметил он, говоря о сложных процессах, которые приходится учитывать и ученым, и управленцам. Встреча началась не с привычной лекции, а с рассуждений о науке и устройстве мира. Александр Радьков предложил посмотреть на привычные вещи под другим углом: даже в физике, где существуют строгие законы, не все процессы можно предсказать однозначно. А современному руководителю приходится принимать решения в мире, где постоянно появляются новые технологии, в том числе искусственный интеллект, и возникают новые вызовы. "Мы не знаем, как сейчас обустроится мир", - заметил он, говоря о сложных процессах, которые приходится учитывать и ученым, и управленцам.





Лидерство: талант или результат образования?





Один из первых вопросов из зала касался природы лидерства. Студентка второго курса специальности "управление информационными ресурсами" Софья Дорошкова спросила, может ли образование воспитать лидера, если у человека изначально нет соответствующих задатков. Александр Радьков считает, что определенные способности действительно бывают врожденными. Но для их развития необходимы подходящая среда, поддержка семьи и учителей, а также собственные усилия человека. В качестве примера он привел профессиональные достижения в математике, литературе и спорте: одного желания недостаточно, если нет способностей и готовности постоянно работать над собой. При этом важно понять, в какой сфере человек может раскрыться лучше всего.

Отдельно Александр Радьков остановился на ответственности - качестве, без которого, по его мнению, невозможно настоящее руководство. Руководителю приходится принимать решения, последствия которых затрагивают других людей. В университетской среде важно уметь убеждать и добиваться осознанной поддержки коллег, тогда как в армии действуют другие правила, где в определенных обстоятельствах необходимо быстро выполнять приказ. "Чтобы быть управленцем, ты должен принимать решение. Это самая тяжелая часть всякого руководства. Это ответственность за принимаемое решение", - подчеркнул он. Отдельно Александр Радьков остановился на ответственности - качестве, без которого, по его мнению, невозможно настоящее руководство. Руководителю приходится принимать решения, последствия которых затрагивают других людей. В университетской среде важно уметь убеждать и добиваться осознанной поддержки коллег, тогда как в армии действуют другие правила, где в определенных обстоятельствах необходимо быстро выполнять приказ. "Чтобы быть управленцем, ты должен принимать решение. Это самая тяжелая часть всякого руководства. Это ответственность за принимаемое решение", - подчеркнул он.

Однако одних природных задатков недостаточно. Большое значение имеют наставники, которые способны вовремя заметить способности молодого человека и помочь ему развить их. Однако одних природных задатков недостаточно. Большое значение имеют наставники, которые способны вовремя заметить способности молодого человека и помочь ему развить их.





Хороший специалист - еще не обязательно хороший руководитель





Отдельная тема разговора - различие между профессионализмом и управленческими способностями. Александр Радьков обратил внимание, что талантливый специалист не всегда умеет организовать коллектив и повести за собой людей. Руководителю недостаточно разбираться в своей отрасли. Необходимо понимать людей, уметь слушать, учитывать особенности коллег и принимать решения, которые помогут команде двигаться к общей цели.

Вспоминая собственный опыт работы в университете и на государственных должностях, Александр Радьков рассказал о людях, которые повлияли на его взгляды. Среди них были преподаватели и коллеги, сочетавшие глубокие знания с умением работать с людьми. Вспоминая собственный опыт работы в университете и на государственных должностях, Александр Радьков рассказал о людях, которые повлияли на его взгляды. Среди них были преподаватели и коллеги, сочетавшие глубокие знания с умением работать с людьми.





Один из главных уроков, который он вынес из этого опыта, - не торопиться с выводами и прислушиваться к окружающим. При этом, назначая человека на ответственную должность, важно не только оценивать его профессиональные достижения, но и понимать, способен ли он справляться с управленческими задачами.

Зачем молодежи общественная деятельность?





Студенты также спросили о задачах молодежных движений при политических партиях. Александр Радьков связал их работу с пониманием национальных интересов, будущего страны и ее места в мире. Он обратил внимание на необходимость вовлекать молодых людей в общественную жизнь и помогать им находить собственные ориентиры. По его словам, профессиональные способности и активность должны подкрепляться пониманием происходящих в обществе процессов и готовностью брать на себя ответственность.

При этом, рассуждая о мотивации молодежи, Александр Радьков отметил, что материальные возможности сами по себе не гарантируют интереса к учебе и работе. Важно, чтобы у человека были цели, увлечения и понимание того, ради чего он прикладывает усилия. При этом, рассуждая о мотивации молодежи, Александр Радьков отметил, что материальные возможности сами по себе не гарантируют интереса к учебе и работе. Важно, чтобы у человека были цели, увлечения и понимание того, ради чего он прикладывает усилия.





Читать, наблюдать и собирать истории





Еще одна часть встречи была посвящена книгам и опыту, который человек накапливает на протяжении жизни. Отвечая на вопрос о своих произведениях и возможности их перевода в электронный формат, Александр Радьков говорил о значении необычных историй и наблюдений, которые помогают лучше понимать людей и профессиональную среду. Он вспомнил случаи из работы в государственных структурах, когда руководители подробно отчитывались о выполнении показателей, но за цифрами терялась суть проблемы. Такие примеры, по его мнению, учат смотреть глубже формальных отчетов и оценивать реальные результаты.

Александр Радьков также рассказал о своем интересе к математике и проекте, в рамках которого спрашивал ученых, что именно восхищает их в этой науке. В числе примеров он упомянул позиционную систему счисления, ставшую основой для дальнейшего развития вычислений и цифровых технологий. Для него такие истории не просто иллюстрации к лекции. Они помогают объяснять сложные идеи, показывать связь науки с повседневной жизнью и находить неожиданные ответы на привычные вопросы. Александр Радьков также рассказал о своем интересе к математике и проекте, в рамках которого спрашивал ученых, что именно восхищает их в этой науке. В числе примеров он упомянул позиционную систему счисления, ставшую основой для дальнейшего развития вычислений и цифровых технологий. Для него такие истории не просто иллюстрации к лекции. Они помогают объяснять сложные идеи, показывать связь науки с повседневной жизнью и находить неожиданные ответы на привычные вопросы.





Разговор, который обогащает обе стороны





По мнению Александра Радькова, неформальные встречи со студентами важны не только для обмена знаниями. Академия управления готовит будущих руководителей, поэтому наряду с профессиональными дисциплинами молодым людям необходима общественная и личностная подготовка - умение работать с людьми, принимать решения и понимать, как устроены общество и государство. "Когда встречаешься со студентами и преподавателями и начинаешь говорить о философии жизни, философии творчества, государственном устройстве, личности, это всегда вызывает интерес. Люди соотносят свои возможности, мысли и перспективы, оценивают себя, задумываются, на какой уровень им выходить, как работать с людьми и что для этого нужно", - отметил Александр Радьков.

При этом такие беседы обогащают и самого гостя. Молодежь приносит новые идеи, иной взгляд на привычные вопросы, знакомит с новыми технологиями, вызовами и достижениями. Общение становится источником вдохновения и поводом задуматься над тем, какие вопросы стоит дополнительно изучить и о чем говорить на следующих встречах. Иногда разговор продолжается и после официальной части: студенты подходят с профессиональными или личными вопросами, просят совета. Именно в этом Александр Радьков видит особую ценность живого общения. "Мы рождены понимать и чувствовать друг друга. Без этого нет достижения поставленных целей. Да и просто интереса к жизни нет. А такие встречи этот интерес дают", - подчеркнул он. При этом такие беседы обогащают и самого гостя. Молодежь приносит новые идеи, иной взгляд на привычные вопросы, знакомит с новыми технологиями, вызовами и достижениями. Общение становится источником вдохновения и поводом задуматься над тем, какие вопросы стоит дополнительно изучить и о чем говорить на следующих встречах. Иногда разговор продолжается и после официальной части: студенты подходят с профессиональными или личными вопросами, просят совета. Именно в этом Александр Радьков видит особую ценность живого общения. "Мы рождены понимать и чувствовать друг друга. Без этого нет достижения поставленных целей. Да и просто интереса к жизни нет. А такие встречи этот интерес дают", - подчеркнул он.





Общий смысл разговора выходил далеко за рамки карьерных советов. На протяжении встречи Александр Радьков возвращался к мысли, что способности требуют развития, знания - постоянного пополнения, а профессиональные достижения невозможны без интереса к тому, чем занимаешься.

Для будущих управленцев это означает не только готовиться к должности, но и учиться понимать людей, искать собственные решения, не бояться сложных вопросов и помнить о тех, кто помогает становиться профессионалом. И, пожалуй, один из главных выводов встречи состоит в том, что образование не заканчивается получением диплома. Оно продолжается в работе, общении, чтении и готовности каждый раз разбираться в том, чего еще не знаешь. Для будущих управленцев это означает не только готовиться к должности, но и учиться понимать людей, искать собственные решения, не бояться сложных вопросов и помнить о тех, кто помогает становиться профессионалом. И, пожалуй, один из главных выводов встречи состоит в том, что образование не заканчивается получением диплома. Оно продолжается в работе, общении, чтении и готовности каждый раз разбираться в том, чего еще не знаешь.





БЕЛТА,

Фото Сергея ШЕЛЕГА.-0-