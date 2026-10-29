"Нужно знать, как действовать!" Доктор медицинских наук про вирусы, создание вакцин и методах, спасающих жизни

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Фото Вадима Кондратюка

За годы научной работы Евгений Иванович вплотную сталкивался с самыми разными возбудителями: изучал вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, безоболочечные энтеровирусы… Вирусный мир удивительно разнообразен: множество семейств, в каждом - десятки подвидов, а вместе - огромное количество форм жизни, балансирующих на грани живого и неживого.Лаборатория, где трудится наш герой, решает сразу несколько задач. Здесь не только ищут новые подходы в борьбе с инфекциями, но и испытывают дезинфицирующие средства, выпускают диагностические наборы, которые помогают вирусологическим лабораториям по всей стране вовремя замечать угрозу и реагировать на нее.К своему 80-летию Евгений Иванович создал необычную адресную папку. Самое главное в ней - список того, "что я сделал хорошего", как с легкой улыбкой говорит сам ученый. Одно из самых значимых достижений упомянуто в дарственной подписи к монографии "Хронический герпетический энцефалит" - с благодарностью от авторов и выздоровевших пациентов - за разработанный метод комбинированной терапии поражений центральной нервной системы.Не могли во время общения с Евгением Ивановичем не вспомнить пандемию COVID-19, которая изрядно испугала многих из нас. Ученый отмечает, что для лаборатории это было временем предельной нагрузки: сотрудники работали круглосуточно, ночевали прямо на рабочем месте. Они принимали биоматериал из всех клиник и амбулаторий города, проводили ПЦР-диагностику - поток был огромным.Сам Евгений Бореко в этой диагностике не участвовал, но внес свой вклад - написал обзор "Ингибиторы репродукции коронавируса: настоящие и перспективные". Этот материал оказался по-настоящему прикладным: коллеги находили в нем полезные ориентиры.В конце нашей встречи не можем удержаться от вопроса, который мучил многих во время пандемии коронавируса: можно ли "создать" вирус в лаборатории?Евгений Бореко отвечает спокойно и без сенсаций: "Синтезировать вирус с нуля очень сложно. Гораздо проще модифицировать уже существующий, чтобы придать ему нужные свойства. Именно так и создаются вакцины: берут ослабленный вирус, который может стать кандидатом в вакцинные препараты".Главный вывод, который звучит в словах ученого, прост: чтобы не бояться вирусов, человек должен не паниковать, а понимать, принимать реальность и знать, как действовать. Профилактика, своевременная помощь, доверие к науке и врачам - вот что создает настоящую защиту.Евгений Бореко - герой нашего проекта "Белорусы в кадре". Поговорили с ним о пути в науку и изучении различных вирусов. Также узнали, что хранится в его "адресной папке" и почему практически невозможно синтезировать вирус с нуля.-0-