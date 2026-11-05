Нужно ли допаивать новорожденного водой, рассказала неонатолог

Нужно ли стричь малыша налысо в год, допаивать водой в жару и стоит ли пытаться лечить насморк грудным молоком? О популярных мифах в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье" поговорили с врачом-неонатологом Александрой Борисенко.

- Ребенка нужно стричь налысо в год, чтобы волосы росли гуще, - миф или реальность?





- Нет, не нужно. Количество волосяных фолликулов генетически заложено. Гуще волосы не станут.





- Если ребенок на грудном вскармливании, нужно ли в жару его допаивать водой?





- В норме не нужно допаивать ребенка водой, потому что объем желудка ограничен, а грудное вскармливание полностью закрывает все потребности в жидкости. Допаивать нужно только при определенных состояниях, которые оговариваются с врачом: лихорадка, обезвоживание.





- Насморк можно вылечить грудным молоком - миф или реальность?





- Нельзя. Грудное молоко для еды, его не нужно никуда капать. Плюс в молоке есть сахара - активная среда для развития бактерий. Мы никуда грудное молоко не капаем, просто даем его ребенку кушать.





- Если бы у вас был один совет для всех мам мира, что бы вы посоветовали?





- Сохранять спокойствие. Не сравнивать себя ни с кем, понимать, что каждый ребенок индивидуален, даже в одной семье дети разные. Не стесняться просить помощи. Мама - не робот, она человек, которому нужен сон, которому иногда нужно побыть 10 минут в тишине. Ничего страшного, что иногда вы раздражаетесь от того, что ваш ребенок плачет. Это не значит, что вы плохая мама и не любите своего ребенка. И вы не становитесь плохой матерью, если у вас что-то не получается. Мамой нужно научиться быть. Вы просто учитесь, все получится.









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