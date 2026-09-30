Нужно ли декларировать золотые слитки и монеты из драгметаллов при ввозе в Беларусь, пояснили в ГТК

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно ли декларировать золотые слитки и монеты из драгоценных металлов при ввозе в Беларусь, рассказали БЕЛТА в ГТК.



"Золотые слитки и монеты из драгметаллов не относятся к наличным денежным средствам. При ввозе в страну такие товары для личного пользования будут подлежать декларированию, если превышены нормы беспошлинного ввоза: при перемещении наземным видом транспорта - 500 евро в эквиваленте, а воздушным - 10 тыс. евро", - рассказали в ГТК.



Для подачи пассажирской таможенной декларации необходимо проследовать по красному коридору пункта пропуска.



Таможенные платежи составят 30% от стоимости в части превышения беспошлинной нормы, а также таможенный сбор в размере 10 рублей.-0-