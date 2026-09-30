30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Может ли избыточная чистота в доме и постоянное использование антисептиков спровоцировать развитие астмы и аллергии у детей, ответил врач-педиатр Дмитрий Чеснов в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Нельзя допускать абсолютную стерильность в доме, особенно там, где растут дети. Потому что попадание каких-то спор грибов, микроорганизмов и даже аллергенов в небольших количествах будет тренировать иммунный ответ ребенка, рассказал врач. "Да, есть трудности, когда ребенок уже имеет какую-то предрасположенность к бронхиальной астме. И здесь важнейшим (фактором. - Прим. БЕЛТА) является пыль, то есть пылевой клещ, а также перо, пух, шерсть, например. Это аллергологи всегда подсказывают. Но если ребенок здоров, он не нуждается в стерильной среде", - сделал акцент педиатр.
По его словам, использование антисептиков, наоборот, может провоцировать различные аллергические реакции, например, со стороны кожи (по типу дерматита аллергического, даже контактного дерматита), так и формирование бронхиальных обструкций. "Потому что ребенок дышит парами каких-то антисептиков, которые мы используем часто. Поэтому помните, что чистота должна быть, но не должно быть стерильности. И к каждому препарату, который мы используем для уборки помещений, нужно относиться с пониманием и вниманием согласно инструкции", - добавил Дмитрий Чеснов.-0-
Общество
30 сентября 2026, 15:23
Нужна ли абсолютная стерильность в доме, где растут дети, разъяснил педиатр
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Корпоративное обучение, кооперация. Какие тренды отмечаются в переподготовке кадров для промышленности
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
С нами интереснее