Новый состав Детской палаты БРПО сформируют в Минске 10 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 10 ноября во время пленарного заседания утвердят новый состав Детской палаты Центрального Совета общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" (БРПО). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила куратор Детской палаты Центрального Совета ОО "БРПО" Татьяна Данькова.



Участниками пленарного заседания станут около 30 пионеров-лидеров со всех областей Беларуси и города Минска. "Этому событию предшествовали многочисленные собрания и делегатские форумы, которые проходили по всей стране. В регионах юные лидеры уже обсудили новые инициативы и планы развития, а также выбрали тех, кто будет представлять их интересы на республиканском уровне", - рассказала Татьяна Данькова.



Ключевой особенностью предстоящего события станет уникальный формат преемственности: в работе примут участие сразу два созыва палаты - предыдущий и новый. Старшие лидеры передадут опыт младшим товарищам, а ребята из нового состава смогут сразу включиться в активную работу.



В программу мероприятия входят отчет уходящего состава о работе за год, а также защита инициатив новых членов палаты. Утром для участников стартуют параллельные образовательные модули. Так, новичкам предложат тренинг "Тимбилдинг: строим команду мечты", а опытным ребятам - занятие "Основы эффективного лидерства". Кульминацией дня станут выборы председателя Детской палаты. После официальной части участников ждет экскурсионно-образовательная программа.



"Детская палата - это место, где твоя идея может стать общим проектом. 10 ноября мы обновляем состав, чтобы работа стала ближе к ребятам и понятнее им", - отметила председатель уходящего состава Детской палаты Дарья Подлобко.



В организации подчеркнули, что обновление составов знаменует переход на новый этап, который предполагает большую самостоятельность школьников в принятии решений и расширение их возможностей влиять на жизнь организации. Ключевой принцип обновленной палаты - инициатива, идущая от самих ребят и направленная на создание новых форматов работы со сверстниками.



Детская палата БРПО - это постоянно действующий орган детского самоуправления, который объединяет самых активных и инициативных пионеров. Сегодня в стране успешно работают 153 детские палаты. БРПО объединяет в своих рядах более 600 тыс. октябрят и пионеров. Организация реализует масштабные проекты по всем направлениям деятельности, включая спортивно-патриотические игры "Зарничка" и "Зарница", фестиваль "Огонек приглашает друзей", а также республиканские проекты "Территория детства", "Тимуровцы.by" и другие.-0-