Новый складской комплекс Wildberries в "Великом камне" скоро выйдет на полную мощность и создаст тысячи рабочих мест

В проекте "ЛЮДЗI И БИЗНЕС" вместе с "Wildberries" расскажем о людях, делающих бизнес, который живет

- В страну компания пришла в 2012 году, за это время развилась сеть ПВЗ, после - сеть сортировочных центров, и вот наступил очередной этап развития - начал работу первый склад на территории Беларуси, который отличает от других система высокостеллажного хранения, которая мало где используется к данному моменту, - рассказывает директор Wildberries в Беларуси Денис Семенков.

- Сейчас, например, наши усилия направлены на блок № 4 для стеллажного хранения общей вместимостью порядка 12,5 млн единиц товара, - говорит руководитель складского комплекса Михаил Шувалов. - Здесь идет полномасштабная подготовка короба, подводятся инженерные сети, закладываются дополнительные места приемки. Запуск запланирован на конец текущего месяца. Тогда и начнем его осваивать, наполнять, набирать, обучать работников.





- Принимаем от поставщиков и выгружаем товар, размещаем его на места хранения, далее собираем, упаковываем, сортируем и, наконец, отправляем по направлению, - поясняет руководитель входящего потока блока складского комплекса Игорь Ким.

Валерий попробовал себя сначала в потоковой сортировке, затем на сборке и в итоге выбрал приемку товара, где, по его словам, более ответственно и интересно. Молодой человек отмечает, что объем работы растет буквально с каждым днем, но означает это только одно: будет расти и заработная плата.





- Сразу после оформления наш менеджер проводит экскурсию, инструктаж, который состоит из теоретической и практической частей. Тренер обязательно демонстрирует алгоритм действий, чтобы в дальнейшем исполнитель мог работать самостоятельно, - уточнила менеджер по адаптации персонала складского комплекса Галина Демидович.





Складской комплекс Wildberries "Великий камень" является на сегодня самым крупным хабом на территории нашей страны.





Ввод в эксплуатацию данного объекта будет поэтапным. Сроки полного запуска - пока ориентировочные.Состоит складской комплекс из восьми блоков: шести складских и двух административных. Рабочий процесс запущен пока на одном., - исполнитель складского комплекса Валерий Чекатовский объясняет, как нашел новую работу и не пожалел об этом. -Процесс адаптации новичков на предприятия полностью отлажен. Тренеры-наставники разъясняют все моменты, включая технику безопасности, а также обучают конкретно тем операциям, которые придется выполнять.В новом хабе может одномоментно храниться более 50 млн единиц товара и отгружаться до 2 млн единиц в сутки. Когда складской комплекс выйдет на полную мощность, здесь будет создано более 5 тысяч рабочих мест. Пока сотрудников не так много, но все довольны, поскольку видят возможность и хорошо заработать, и сделать карьеру: от исполнителя до руководителя подразделения., - заключает Денис Семенков. -

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