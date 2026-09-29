29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе аэропорта.



"Сервис дополнит линейку услуг аэропорта. Теперь пассажир может доверить транспортировку своего багажа до любого места назначения: аэропорт, вокзал, офис, квартира, отели или другие локации. Это снимает физическую нагрузку и освобождает время, позволяет сразу отправиться по личным или рабочим делам, а не заниматься перевозкой вещей", - рассказали в аэропорту.



Доставку багажа можно оформить онлайн или обратиться лично на стойку в аэропорту. Стойка приема багажа (габаритный и негабаритный) расположена напротив ленты его выдачи в зоне прилета союзных рейсов (секторы 5-6). В зоне международных прилетов пассажиров также будут встречать сотрудники сервиса. Для вылетающих передача багажа в аэропорту организована в зоне регистрации пассажиров.



Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. На первом этапе сервис доставки багажа будет работать по Минску и Минской области.



Как отметили в пресс-службе, сервис предусматривает бесшовную доставку между любыми точками маршрута: аэропортом, вокзалом и адресом заказчика. Сервис уже работает в аэропортах и на вокзалах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, объединяя крупнейшие транспортные узлы Российской Федерации и продолжая расширять географию присутствия. Уже более 50 тыс. чемоданов были доставлены пассажирам.-0-