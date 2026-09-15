15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый профессиональный стандарт "Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке" начнет действовать с 1 октября 2026 года. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 июля 2026 года №52, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Профстандарт определяет содержание трудовых функций для работников, которые работают на автоматических и полуавтоматических линиях при производстве деревянных изделий (плит, брусьев и другой продукции).
В числе основных задач - подготовка оборудования к работе, управление и обслуживание производственных линий, регулировка работы оборудования, формирование и корректировка управляющих программ.
Одновременно из Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 38) исключены параграфы 22-26 с прежними описаниями профессии "Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке".
В пресс-службе концерна отметили, что документ разработан при координации Секторального совета квалификаций при "Беллесбумпроме".-0-
Общество
15 сентября 2026, 12:04
Новый профстандарт для работников деревообработки начнет действовать с 1 октября
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