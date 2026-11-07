Новый корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии открыл двери для первых пациентов

В новом здании начало работу консультативно-поликлиническое отделение, принявшее первых посетителей. Служба рассчитана на 200 посещений в смену.
В новом здании будут работать отделение дневного пребывания с комфортными палатами для детей, продолжающих специализированное лечение, отделение трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения.
Здесь же откроются клинические и научные лаборатории, включая уникальную лабораторию генетических биотехнологий с "чистыми" помещениями для выпуска биомедицинских клеточных продуктов (CAR-T терапия, стволовые клетки).
Ввод нового корпуса позволит решить ряд важнейших стратегических задач: повысить показатели выживаемости детей со злокачественными новообразованиями, масштабировать производство передовых генно-инженерных продуктов и внедрить стационарзамещающие технологии, создать безбарьерную среду и строго разделить потоки пациентов, сводя к минимуму риски внутрибольничных инфекций.
Кроме того, благодаря этому ожидается нарастить экспорт медицинских услуг по профилю "детская онкология-гематология" и направлению "первичные иммунодефициты", обеспечить принципиально новый уровень комфорта для маленьких пациентов, их родителей и медицинского персонала.-0-
Фото Минздрава