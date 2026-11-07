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Новый корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии открыл двери для первых пациентов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 ноября 2026, 00:50

Новый корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии открыл двери для первых пациентов

Фото Минздрава
Фото Минздрава
Фото Минздрава
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый инновационный корпус Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии открыл свои двери для первых пациентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.

В новом здании начало работу консультативно-поликлиническое отделение, принявшее первых посетителей. Служба рассчитана на 200 посещений в смену.
Ввод в эксплуатацию поэтапный. Запуск остальных подразделений корпуса будет проходить последовательно в течение месяца.

В новом здании будут работать отделение дневного пребывания с комфортными палатами для детей, продолжающих специализированное лечение, отделение трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения.

Здесь же откроются клинические и научные лаборатории, включая уникальную лабораторию генетических биотехнологий с "чистыми" помещениями для выпуска биомедицинских клеточных продуктов (CAR-T терапия, стволовые клетки). 
Заработают отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек с централизованной системой мониторинга, высокотехнологичный операционный блок на пять операционных (включая эндоскопическую и гибридную с КТ), каждая из которых оснащена системой "умной операционной" и хирургической навигацией, а также отделение трансплантации костного мозга на 12 асептических палат с ламинарным потоком воздуха и возможностью ранней медицинской реабилитации.

Ввод нового корпуса позволит решить ряд важнейших стратегических задач: повысить показатели выживаемости детей со злокачественными новообразованиями, масштабировать производство передовых генно-инженерных продуктов и внедрить стационарзамещающие технологии, создать безбарьерную среду и строго разделить потоки пациентов, сводя к минимуму риски внутрибольничных инфекций.
Кроме того, благодаря этому ожидается нарастить экспорт медицинских услуг по профилю "детская онкология-гематология" и направлению "первичные иммунодефициты", обеспечить принципиально новый уровень комфорта для маленьких пациентов, их родителей и медицинского персонала.-0-
Фото Минздрава
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