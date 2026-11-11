11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом восьмиэтажном корпусе Минского городского клинического онкологического центра готовятся к пуску тепла. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПО "Минскстрой".
Как рассказали строители, к подаче тепла практически все готово: теплопункт сдан, сети проложены и заведены в здание, радиаторы смонтированы. Сейчас закрывают оставшиеся проемы по контуру корпуса, чтобы уже на следующей неделе включить отопление.
Внутри корпуса завершены черновые сантехнические работы, на финише - электромонтаж и монтаж лифтов. Плюсовая температура позволила приступить к отделке: в коридорах и помещениях укладывают плитку, шпаклюют и красят стены, устанавливают двери и подвесные потолки. В актовом зале монтируют акустические панели. В помещениях КТ и рентгена наносят специальную баритовую штукатурку для радиационной защиты.
На объекте работают около 95 человек. В ближайшие дни к ним присоединится бригада маляров, что ускорит завершающие работы. Как сообщалось ранее, завершить строительство планируют в феврале 2027 года.-0-
Общество
11 ноября 2026, 10:18
Новый корпус Минского онкоцентра готовят к пуску тепла. Какие работы осталось выполнить
Фото ГПО "Минскстрой"
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