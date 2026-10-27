Новые правила охраны труда на культурно-зрелищных мероприятиях начали действовать в Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали действовать новые правила по охране труда при проведении культурно-зрелищных мероприятий в театрах, концертных залах и на открытых сценических площадках. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры от 24 июля 2026 года №57/84, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда.





Для организации работ должны назначаться ответственные лица, в том числе за сценическое оборудование, установку и перемещение декораций, трюки и полеты артистов, лазерное и электроакустическое оборудование, проведение гастролей. К работе со сложным сценическим оборудованием допускаются работники, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие предусмотренные законодательством обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний.





Декорации должны быть исправными, устойчивыми и надежно закрепленными. Перед мероприятием их необходимо проверять. Использовать конструкции с выявленными нарушениями запрещается. Отдельные требования установлены к реквизиту и бутафории: никаких острых выступов, неисправных или неустойчивых предметов, способных травмировать артистов и других работников.





Механизмы и оборудование должны быть исправными и использоваться по назначению. Предусматриваются аварийная остановка оборудования, защитные ограждения, блокировки и системы сигнализации. Особое внимание - сценическим подъемам, вращающимся кругам, люкам-провалам и другому сложному оборудованию.





Безопасность номеров с полетами, трюками и батальными сценами должна быть продумана заранее. Для них предусматривается специальный документ - паспорт (экспликация) номера, где определяются порядок выполнения, траектории движения, меры защиты и ответственные лица. Артисты должны заранее ознакомиться с требованиями безопасности и практически отработать необходимые действия.





Лазерное излучение не должно попадать в зоны, где находятся зрители, артисты и другие работники. Установлены требования и к использованию отражающих предметов, элементов костюмов и реквизита.





Для мероприятий под открытым небом учитывается погода. Для работников должны быть предусмотрены защита от жары или холода и питьевая вода. При скорости ветра 10 м/с и более, а также при грозе, граде и других неблагоприятных погодных условиях мероприятие или репетицию необходимо прекратить и принять меры по эвакуации работников и зрителей.





"За красивым и зрелищным представлением должна стоять четко организованная и безопасная работа каждого, кто создает его за кулисами и на сцене", - подчеркнули в ведомстве.-0-