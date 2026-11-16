Новые форматы подготовки кадров планируют запустить в туриндустрии Союзного государства

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сблизить подготовку специалистов с реальными потребностями сферы гостеприимства, рассказали представители туристического бизнеса, профильных учебных заведений и отраслевых организаций Беларуси и России в Минске на II отраслевой конференции "Кадры в туристической индустрии Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.



Эксперты обсудили совместные образовательные программы, возможности трудоустройства молодежи. Представители Минского государственного индустриально-педагогического колледжа и Белорусского государственного экономического университета презентовали свои специальности, рассказали об условиях обучения, проблемах, с которыми сталкивается система подготовки кадров для туризма.



Одно из новшеств - в 2027 году в республиканском конкурсе профессионального мастерства ProfSkills Belarus планируется представить компетенцию "гостиничное дело". Конкурс объединяет учащихся учреждений профессионального и высшего образования, позволяет продемонстрировать практические навыки, получить оценку экспертов и установить контакты с потенциальными работодателями.



Был представлен опыт туристического комплекса "Завидово", где планируется создание кампуса гостеприимства Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), рассчитанного примерно на 2 тыс. студентов. Это один из наиболее наглядных примеров модели, в которой работодатель участвует в формировании кадрового резерва.



Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый отметил, что конференция проводится во второй раз. "Это площадка, где представители бизнеса, университетов, будущие работники туриндустрии могут поговорить о трендах, положении дел как на рынке, так и в сфере отраслевого образования", - сказал он, обратив внимание, что в числе актуальных вопросов не только дефицит кадров. Отелям, туристическим комплексам и санаториям нужны сотрудники, которые готовы к работе с первого дня, понимают современные стандарты сервиса и знают специфику индустрии.



Проректор по развитию программ магистратуры и аспирантуры Российской международной академии туризма Татьяна Рассохина представила подходы к созданию совместных образовательных программ дополнительного профессионального образования для туризма, гостиничного дела и санаторно-курортного комплекса Союзного государства. "Наши страны заинтересованы в развитии общего туристического рынка. Важно, чтобы управленцы, персонал мыслили одними категориями и перенимали лучшие практики, которые есть в Беларуси и России, получали новые компетенции", - отметила Татьяна Рассохина.



По итогам конференции между Республиканским союзом туриндустрии и Российской международной академией туризма подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие взаимодействия в сфере подготовки кадров, в том числе создание возможностей для стажировок российских студентов в белорусских объектах размещения и туристических компаниях. Для белорусского бизнеса это дополнительный инструмент привлечения молодых специалистов, знакомства будущих профессионалов с туристическим потенциалом страны и формирования кадрового резерва.-0-