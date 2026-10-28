Новую книгу из серии "Геноцид белорусского народа", посвященную сожженным деревням, презентовали в Минске





Издание является логическим продолжением той работы, которую проводит Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Книга подготовлена авторским коллективом в составе работников Генпрокуратуры, научно-практического центра под редакцией доктора юридических наук Андрея Шведа, который сегодня возглавляет Верховный Суд.





По словам заместителя начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Дмитрия Януша, при подготовке издания увеличена степень его интерактивности. Обеспечены современные подходы для получения соответствующей информации, приведен ряд ссылок, QR-кодов, посредством которых можно посмотреть протоколы допросов отдельных свидетелей.

"Это делается для того, чтобы охватить максимально широкий круг читателей, которые интересуются военной историей, историей своей страны и в таком печальном аспекте, как геноцид белорусского народа", - пояснил Дмитрий Януш. "Это делается для того, чтобы охватить максимально широкий круг читателей, которые интересуются военной историей, историей своей страны и в таком печальном аспекте, как геноцид белорусского народа", - пояснил Дмитрий Януш.





Книга снабжена ссылками на отдельные видеоролики, подготовленные профессионалами и озвученные дикторами. И это погружает читателя в атмосферу, которая характерна для изложения материалов соответствующей тематики.





Издания этой серии отличаются простотой изложения и качеством, отметил заместитель начальника управления. В 2023 году на международной выставке в Москве издания этой серии были удостоены специальной награды как лучшие в соответствующей тематике.

В данном издании ведется рассказ о сожженных деревнях. "Это одна из наиболее чудовищных форм геноцида, которую реализовывали немецко-фашистские захватчики. Она была не каким-то случайным событием. Это мероприятия, которые заранее готовились нацистской Германией", - подчеркнул Дмитрий Януш. В данном издании ведется рассказ о сожженных деревнях. "Это одна из наиболее чудовищных форм геноцида, которую реализовывали немецко-фашистские захватчики. Она была не каким-то случайным событием. Это мероприятия, которые заранее готовились нацистской Германией", - подчеркнул Дмитрий Януш.





По его слова, освещение этих событий - своеобразный ответ на те вызовы современности: политику героизации нацистов, которая проводится на территории сопредельных государств - в Украине, Прибалтике, на политику по уничтожению памятников, монументов советским гражданам, солдатам, воинам-освободителям на территории европейских государств.





В книге уделено внимание изложению программных документов нацистской Германии, акцент сделан на их подготовку. Освещается роль Вермахта. Уделяется внимание и той работе, которая проведена Генеральной прокуратурой в рамках противодействия этим явлениям. Так, в Беларуси принят ряд законов, которые направлены на предупреждение героизации нацизма, установление ответственности за отрицание геноцида белорусского народа.

"Что касается сожженных деревень, мы основываем свои данные на тех архивных материалах, которые мы получили в каждом регионе Республики Беларусь. Установлены новые населенные пункты", - сказал заместитель начальника управления. "Что касается сожженных деревень, мы основываем свои данные на тех архивных материалах, которые мы получили в каждом регионе Республики Беларусь. Установлены новые населенные пункты", - сказал заместитель начальника управления.





По его словам, были установлены факты, когда уничтожали деревни буквально за несколько дней до освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков. При отступлении фашисты принимали все усилия, чтобы нанести максимальный ущерб, уничтожали безжалостно и мирное население, и целые населенные пункты.





Параллельно с данным изданием совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению подготовлена аудиокнига, которая сделает эту информацию доступной в том числе для людей с определенными ограничениями.





В целом же издание станет вкладом в воспитание будущих поколений в духе уважения к истории своего государства, в противодействие тем вызовам, которые характерны для современных условий, резюмировал Дмитрий Януш.-0-





Фото Максима Гучека

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Геноцид белорусского народа. Сожженные деревни" презентовали сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.