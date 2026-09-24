Новации законодательства о питьевом водоснабжении и водоотведении разъяснят эксперты





Открытая трансляция вебинара "Правовые основы питьевого водоснабжения и водоотведения. Что предусматривают новации?" состоится 29 сентября в 10.30 на YouTube-канале НЦЗПИ. Вебинар посвящен разъяснению норм закона №131-З от 12 марта 2026 года "О питьевом водоснабжении и водоотведении (канализации)", вступившего в силу 18 сентября 2026 года.





Как поясняется, закон №131-З сохранил базовые государственные гарантии ранее действовавшего закона "О питьевом водоснабжении", но при этом закрепил четкие нормы, регулирующие весь цикл приема, транспортировки, перекачки, очистки и сброса сточных вод в окружающую среду.





В студии выступят заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству Сергей Казачок, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саливончик, генеральный директор ГПО "Белводоканал" Ирина Ровбо.





Спикеры в прямом эфире осветят ключевые нововведения, направленные на дальнейшее развитие сфер питьевого водоснабжения и водоотведения, решение существующих проблем и максимальное удовлетворение потребностей граждан в питьевой воде. Остановятся на вопросах создания государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Отдельное внимание будет уделено новым инструментам регулирования и разграничению полномочий.





В фокусе обсуждения будут такие темы, как возможность бурения временных скважин для оперативного решения вопроса водоснабжения сельских населенных пунктов в случае выхода из строя единственной скважины и отсутствия резервной; установление на уровне правительства единого порядка транспортировки сточных вод ассенизационным транспортом, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, создать равные условия для бизнеса и исключить "серый" рынок слива сточных вод в неустановленных местах.





Эксперты уделят внимание и таким вопросам, как расширение компетенции местных исполнительных органов по определению организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на соответствующей территории, наделение профильных организаций правом обслуживать сети, построенные гражданами за счет собственных средств, для обеспечения их надежности и бесперебойного оказания услуг.





Вопросы по теме вебинара можно направлять на электронную почту nczpionline@center.gov.by до 11.00 29 сентября. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты на площадке Национального центра законодательства и правовой информации (НЦЗПИ) разъяснят ключевые новации закона о питьевом водоснабжении и водоотведении, сообщили БЕЛТА в НЦЗПИ.