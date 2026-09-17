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Новации в сфере судебно-экспертной деятельности вызывают несомненный интерес - ВАК

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 14:34

Новации в сфере судебно-экспертной деятельности вызывают несомненный интерес - ВАК

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новации в сфере судебно-экспертной деятельности вызывают несомненный интерес. Об этом заявил председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Беларуси Александр Гучок в Минске на пленарном заседании IV Международной научно-практической конференции "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности", передает корреспондент БЕЛТА.
По словам председателя ВАК, широкое внедрение специальных знаний практически во все сферы человеческой деятельности предопределяет особый статус судебной экспертизы в уголовном и гражданском судопроизводстве. Результаты экспертных исследований традиционно служат ключевым инструментом установления истины и раскрытия наиболее сложных преступлений.

Александр Гучок подчеркнул значимость конференции, поскольку для сферы важно внедрять инновационные решения. Налажено взаимодействие с Государственным комитетом судебных экспертиз. Открыта подготовка по новой специальности 12.00.16 - судебно-экспертная деятельность (биологические, химические, юридические науки). Осталось решить организационные вопросы по созданию совета по защите диссертаций.
В ВАК внимательно следят за достижениями Государственного комитета судебных экспертиз, поскольку ВАК имеет в своей структуре подразделения, которые занимаются экспертной деятельностью. "Инновации, которые появляются, вызывают несомненный интерес. Это касается и судебно-автороведческой экспертизы, и использования искусственного интеллекта", - добавил Александр Гучок.-0-

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