Новации в сфере судебно-экспертной деятельности вызывают несомненный интерес - ВАК

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Александр Гучок подчеркнул значимость конференции, поскольку для сферы важно внедрять инновационные решения. Налажено взаимодействие с Государственным комитетом судебных экспертиз. Открыта подготовка по новой специальности 12.00.16 - судебно-экспертная деятельность (биологические, химические, юридические науки). Осталось решить организационные вопросы по созданию совета по защите диссертаций.
В ВАК внимательно следят за достижениями Государственного комитета судебных экспертиз, поскольку ВАК имеет в своей структуре подразделения, которые занимаются экспертной деятельностью. "Инновации, которые появляются, вызывают несомненный интерес. Это касается и судебно-автороведческой экспертизы, и использования искусственного интеллекта", - добавил Александр Гучок.-0-
Фото Николая Петрова