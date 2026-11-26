Как отметил руководитель института, в новой тиражной созданы все условия для безопасной и комфортной работы персонала. В каждом помещении установлена система видеонаблюдения, смонтированы системы кондиционирования и современная приточно-вытяжная вентиляция, позволяющая эффективно отводить тепло и бумажную пыль от работающего оборудования.В новом строении реализован полный технологический цикл от тиражирования бланков заданий до формирования вализ и печати сертификатов. Для подготовки материалов заключительного этапа университетских олимпиад выделено отдельное помещение с тремя специализированными ризографами, один из которых предназначен для цветной печати. Распечатанные по предметам задания раскладываются по конвертам, запечатываются в пакеты и упаковываются в вализы и хранятся в сейфах, после чего в канун заключительного этапа передаются фельдъегерской связью в 21 региональное учреждение высшего образования.Аналогичный алгоритм действует и для материалов централизованного экзамена и централизованного тестирования. На отдельном участке сортировки комплектуются вализы, на другом - конверты с пустыми бланками ответов. Здесь же размещены два специальных режимных компьютера без доступа в интернет, на которых печатаются сертификаты ЦЭ и ЦТ. Рядом оборудован закрытый от посторонних глаз выезд с круглосуточным видеонаблюдением, откуда государственная фельдъегерская служба забирает и доставляет экзаменационные материалы.В основном здании РИКЗ появилось специализированное сейфовое хранилище, рассчитанное на размещение до 300 тыс. экземпляров документов. Сейчас там находятся около 150 тыс. бланков ответов первого модуля репетиционного тестирования, которые будут храниться до завершения всего цикла РТ - около восьми месяцев. В дальнейшем место займут бланки ЦЭ и ЦТ, которые остаются в архиве до сентября на случай поступления обращений граждан.В институте также усовершенствовали рабочие места для сканирования и обработки экзаменационных бланков. В настоящее время специалисты уже ведут проверку бланков РТ."Раньше все конверты с бланками были одного цвета, поэтому вузам было сложно различать, где материалы, предназначенные для ЦЭ, где для ЦТ, а где для резервного дня. С 2027 года мы введем цветовую маркировку: одни конверты будут предназначены для ЦЭ, другие - для совместных дней ЦТ в мае, третьи - для ЦТ в июне. Это поможет пунктам быстрее сортировать конверты по датам проведения испытаний", - проинформировал Дмитрий Миронов.Кроме того, к предстоящей приемной кампании разрабатывается новое программное обеспечение для автоматизированной обработки результатов ЦЭ и ЦТ. Начальник отдела информационных технологий РИКЗ Андрей Гайдук отметил, что новая информационная система призвана объединить разрозненные этапы подсчета баллов в единый комплекс от загрузки и проверки ответов участников до расчета итоговых результатов и формирования отчетности."Действующее программное обеспечение требует от операторов высокой технической подготовки и предполагает значительный объем ручного труда. Новая разработка автоматизирует рутинные операции, упростит работу специалистов и усилит контроль на каждом этапе. Параллельно с созданием ПО проводится аттестация его систем защиты информации в соответствии с белорусским законодательством", - констатировал онДиректор РИКЗ пояснил, что тестирование новой системы пройдет во время репетиционного централизованного экзамена. "Пробный запуск программы будет осуществлен в период проведения РЦЭ. Тогда будут работать две программы совместно (старая и новая), мы посмотрим, совершенна ли новая программа и что нужно будет доработать. У нас будет 2-3 месяца для того, чтобы внести технические корректировки для проведения уже основного этапа вступительной кампании - ЦЭ и ЦТ 2027 года", - рассказал руководитель.При оборудовании места оператора новой системы особое внимание уделено режиму секретности. Рядом находится рабочее место инженера-шифровальщика. Ведь теперь обмен данными с учреждениями образования и органами управления образования осуществляется исключительно в виде зашифрованных криптоконтейнеров по закрытым каналам связи."Инженер-шифровальщик обрабатывает и отправляет каждый файл с обязательной регистрацией в специальном журнале, что полностью исключает попадание конфиденциальной информации в третьи руки. Принятые меры гарантируют прозрачность, законность и информационную безопасность не только при проведении ЦЭ и ЦТ, но и во время университетских и республиканских предметных олимпиад, а также вступительных испытаний в лицеи", - проинформировал Дмитрий Миронов.Еще из нового - расширен функционал личного кабинета участников репетиционного тестирования. С этого года РТ не ограничивается только решением заданий в пунктах проведения. В личных кабинетах абитуриентов появились аналитические материалы и методические рекомендации. В первом модуле материалы подготовлены в доступном формате, включая мультипликацию, на основе анализа самых частых вопросов выпускников. Там есть ответ на вопрос, как сделать правильный выбор между ЦЭ и ЦТ, как составить карту интересов и что разрешено брать с собой на испытание. Также в личном кабинете теперь отображается интерактивная карта всех пунктов РТ и информация о наличии свободных мест по каждому предмету. Кроме того, участники смогут бесплатно прорешать оба варианта заданий по предмету в режиме онлайн. В рамках первого этапа эта функция станет доступна с 25 декабря - в последние пять дней модуля. Такое ограничение по времени введено для защиты материалов от утечек в интернет со стороны репетиторов и недобросовестных учащихся, чтобы обеспечить всем участникам равные и честные условия для подготовки. Подобный онлайн-доступ к вариантам будет открываться в конце каждого из модулей РТ.Из приятного - в РИКЗ появилась комната отдыха. "В Год белорусской женщины мы много говорим о том, что история создается руками женщины, - отметила методист управления по разработке сертификации тестов РИКЗ, председатель первичной организации БСЖ Вероника Ретнева. - Мы решили поддержать сотрудниц нашего коллектива и оборудовали комнату отдыха. За лето своими руками создали пространство, куда в течение рабочего дня может зайти любой сотрудник, отдохнуть в массажном кресле, почитать, пообщаться с коллегами и снять психологическое напряжение. На балконе поставили кресла-мешки, там можно провести время на свежем воздухе. Комната стала местом, где сотрудники отдыхают и общаются".Директор Республиканского института контроля знаний подчеркнул: "РИКЗ полностью готов к проведению заключительного этапа университетских олимпиад, а также к организации и проведению репетиционного централизованного экзамена, централизованного экзамена и централизованного тестирования 2027 года. У нас обеспечен строгий режим секретности и конфиденциальности на всех этапах вступительной кампании. Кроме того, с этого года защиту информационных ресурсов РИКЗ обеспечивает специальный Центр кибербезопасности, который гарантирует достоверность и защищенность данных при их хранении и передаче по закрытым каналам связи".Светлана ПЕКАРЬ,фото Ярослава ЗАРЕЦКОГО,БЕЛТА.-0-