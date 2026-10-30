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"Новая Швейцария в Европе". Политолог о наиболее благоприятном будущем для Сербии

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 октября 2026, 20:49

"Новая Швейцария в Европе". Политолог о наиболее благоприятном будущем для Сербии

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погасить внешний долг и стать нейтральным государством - таким видит будущее для страны доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград, Сербия) и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич, о чем он рассказал БЕЛТА.

Эксперт отметил, что в стране сейчас происходят изменения. По его мнению, нужно решать внутренние проблемы. Например, погашать внешний долг. Он пояснил, что нынешний долг перед Международным валютным фондом превысил суммарный долг так называемых старых и новых республик Югославии, в состав которых с послевоенного времени до 2006 года входила Сербия.

Стеван Гайич считает, что после смены правящей партии в Сербии Евросоюз будет стараться не потерять того, что вкладывает сюда. Однако такие страны-партнеры, как Китай, по его словам, и сейчас продолжают сотрудничать с республикой, не останавливая своих проектов, начатых ранее. Вместе с тем и для Минска с Москвой откроются новые перспективы, так как если к власти придут представители объединения "Студенческий список", санкции против России вводиться не будут.

Самым лучшим вариантом в будущем для Сербии политолог считает становление республики как нейтрального государства. "Может быть, лучший сценарий - это чтобы Сербия стала новой Швейцарией в Европе. Мирным, благополучным местом, куда может прийти иностранный капитал. И что это будет место переговоров, потому что мы находимся во многих инициативах. У нас открыты рынки и в Россию, и ряд других стран - в Китай, Евросоюз. И даже с США могли бы гораздо улучшиться отношения. И с Ближним Востоком, с рядом этих арабских стран. Даже с Ираном в одно время были хорошие отношения. Это возможно, если будет консенсус", - подчеркнул Стеван Гайич.

Говоря о "Студенческом списке", политолог отмечает главную задачу для парламентариев. "Их задача - наладить сам наш дом, и я надеюсь, что они ответственно к этому будут относиться", - сказал он.

Эксперт отметил, что время для развития страны благоприятное и что нельзя упускать шанс улучшить жизнь населения. "Я думаю, что сейчас есть благополучные обстоятельства, хотя, конечно, и трудное время. И я желаю успеха и мужества людям, которые сейчас будут отвечать за судьбу нашего государства, народа и общества", - высказал он свои пожелания.-0-
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