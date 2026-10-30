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Новая городская инфекционная больница в Минске. Чем она уникальна и как здесь будут лечить пациентов

Опубликовано:

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Общество
30 октября 2026, 15:56

Новая городская инфекционная больница в Минске. Чем она уникальна и как здесь будут лечить пациентов

Сегодня в Минске на Долгиновском тракте открылась новая Городская инфекционная больница. В торжественной церемонии принял участие Президент Александр Лукашенко. Объект действительно впечатляет - это единственный в стране инфекционный стационар, спроектированный для работы с патогенами всех уровней опасности. Но это не единственная особенность учреждения. Корреспонденты БЕЛТА выяснили, как оно устроено, как велось его строительство и какие технологические решения применялись при создании. 

Старое здание Городской клинической инфекционной больницы на улице Кропоткина знакомо многим минчанам: здесь лечили людей более 110 лет. Как рассказал главный врач больницы Николай Юровский, столичная "инфекционка" - старейшая в стране и играет ключевую роль в системе биологической защиты столицы и Беларуси в целом. По его мнению, история больницы отражает развитие борьбы с эпидемиями и пандемиями. Благодаря сотрудничеству с профильными кафедрами, работавшими на базе учреждения, был создан центр по борьбе с инфекционными болезнями. Однако опыт, полученный в период пандемии COVID-19, показал, что все здесь необходимо кардинально модернизировать.

Поэтому в Минске решили построить новую, современную инфекционную больницу. Место выбрали неподалеку от Центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий и РНПЦ психического здоровья. Работы на площадке на Долгиновском тракте начались весной 2024 года.

Первая построенная из ЛСТК

По словам директора УКС "Запад" Алексея Щербача, больница стала первым медицинским учреждением в Беларуси, при возведении которого использовали легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), выпускаемые Минским городским технопарком. Из них построены главный и четыре палатных корпуса.

Строительство шло параллельно с проектированием. Работы выполняли поэтапно: сначала разработали проект фундаментов и начали их возведение, затем взялись за коробки зданий, после чего приступили к остальным работам, включая внутреннюю отделку. В периоды пиковой нагрузки, когда требовалось ускорить темпы строительства, рабочие переходили на вахтовый метод.

Отдельные маршруты, автономная вентиляция и строгий контроль доступа

Новый комплекс можно назвать медицинским городком. В его состав входят главный и четыре палатных корпуса, отделение особо опасных инфекций, хозяйственный участок и вспомогательные блоки. Среди них - корпус обеззараживания, кислородный пункт, собственная котельная с пристроенной трансформаторной подстанцией и прочее.

Объект спроектирован как единственный в Беларуси инфекционный стационар, способный работать с инфекциями всех уровней, в том числе высшего - четвертого уровня биологической опасности. В больнице реализован принцип изоляции потоков: маршруты пациентов и медицинского персонала не пересекаются. В смотровые боксы человек попадает прямо с улицы, и там его осматривают врачи. Помещения оборудованы всем необходимым для оказания экстренной и неотложной помощи. Если пациента госпитализируют, он также направляется в палату с улицы. Самостоятельно пройти в коридор между палатами больной не сможет: доступ туда есть только у медицинского персонала. Для передачи еды и лекарств предусмотрены специальные окна, которые позволяют свести к минимуму контакты персонала с пациентами. После выписки человек также выходит сразу на улицу.

Особое внимание уделено вентиляции и обеззараживанию воздуха: для каждого бокса предусмотрена отдельная вытяжная система. В корпусах также установлены системы связи и контроля доступа: попасть к пациенту без электронного ключа невозможно.
Учреждение полностью автономно. При сбоях во внешних инженерных сетях задействуют резервную электростанцию и собственную котельную, поэтому помещения в любом случае останутся с теплом и электричеством. Предусмотрен и отдельный корпус обеззараживания. Сюда поступают сточные воды со всего комплекса, а после многоступенчатой очистки они направляются в городскую канализацию, пояснил Алексей Щербач.

Более 260 коек и современная диагностическая база

Коечная мощность новой больницы - более 260 мест. После переезда медиков здесь развернутся 8 боксированных отделений на 30 коек каждое, отделение реанимации на 18 коек и еще одно - для пациентов с особо опасными инфекциями на 6 боксированных коек. "Кроме того, в новой больнице разместятся хорошо оснащенные функционально-диагностические подразделения", - рассказал главврач больницы.
Медицинский корпус укомплектован современными оборудованием и мебелью - от функциональных кроватей до аппаратов УЗИ, компьютерного томографа и рентгеновского комплекса. Новый современный аппарат искусственной вентиляции легких подарил учреждению Президент. "Например, раньше пациентов приходилось возить на компьютерную томографию в другие учреждения. Теперь проводить это обследование можно будет на месте", - отметил Николай Юровский.

Современное оборудование получила и лабораторная служба. "Предусмотрена очень мощная лабораторная база: биохимические и гематологические анализаторы, микробиологическая лаборатория, лаборатория ПЦР-диагностики. Доступны все современные методы. Это мощная диагностическая база, причем у нас есть возможности для экспресс-диагностики. В течение нескольких часов после поступления пациента в больницу мы сможем определить, вирусная это инфекция или бактериальная, чтобы правильно назначить этиотропную терапию", - рассказал главврач.
Быстро доставлять биологические образцы в лабораторию поможет пневмопочта, установленная в процедурных кабинетах отделений. Это сократит время доставки материалов и снизит риск повреждения упаковки и других нештатных ситуаций.

Безопасная помощь, готовность на случай эпидемии и обучение будущих медиков

Больница продолжит заниматься диагностикой и лечением инфекционных и паразитарных заболеваний, а также диспансерным наблюдением пациентов. "Экстренная, неотложная и плановая помощь будет оказываться на самом высоком уровне. Самое главное, что она будет безопасной для пациентов, а качество лечебного процесса - очень высоким", - подчеркнул главврач.

Медики будут готовы и к ухудшению эпидемиологической ситуации. Боксированные отделения оборудованы шлюзами, а при необходимости их коечную мощность можно увеличить. По словам Николая Юровского, в течение нескольких часов количество коек в таких отделениях можно удвоить. Благодаря консолям с подводом кислорода, воздуха и вакуума в боксах при необходимости можно установить аппарат искусственной вентиляции легких и использовать бокс как реанимационную палату.
В больнице также создадут учебную базу для будущих медиков: предусмотрены лекционная аудитория, учебные комнаты для преподавателей и симуляционное оборудование. Студенты смогут получать практические навыки и работать с пациентами.

Переселение в новую больницу, по словам главного врача, займет около полутора месяцев.

Фото Яна ГОРБАНЮКА,
БЕЛТА.-0-
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