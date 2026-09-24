Новая дистанция, гравировка медалей и лотерея. На Могилевском марафоне ожидается около 10 тыс. участников

24 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский международный марафон, который пройдет 27 сентября, впервые включит в программу полумарафон. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал главный судья соревнований Дмитрий Сивов, передает корреспондент БЕЛТА.



"Главным новшеством года станет дебют дистанции 21 км. Полумарафон в Могилеве организуют впервые, и интерес к нему оказался настолько высоким, что регистрация закрылась еще две недели назад", - отметил Дмитрий Сивов.



Организаторы расширили линейку дистанций, сделав старт доступным как для профессионалов, так и для любителей. Помимо классического марафона (42,195 км) и нового полумарафона (21,0975 км), участники смогут пробежать 10 км, 4 км и 2 км. Короткие дистанции претерпели изменения по сравнению с прошлым годом: вместо привычных 3 км теперь предложены варианты на 2 и 4 км. Также запланированы детские и семейные старты.



В Могилевском международном марафоне примут участие бегуны из разных регионов Беларуси, а также гости из России и Китая. На мероприятии состоится открытый чемпионат по марафону, который проводится в Могилеве уже в пятый раз. Самым возрастным зарегистрированным участником стал мастер спорта по велоспорту, известный тренер Леонид Толкачев (1940 года рождения). Он планирует преодолеть дистанцию в 4 км.



Старт и финиш всех забегов - у физкультурно-оздоровительного комплекса Н2О (ул. Златоустовского, 1). Здесь же с 10.00 будет работать зона отдыха с фуд-кортом и тематическими фотозонами. Не обойдется мероприятие и без розыгрыша призов. В 16.00 состоится лотерея, главный приз которой - велосипед. Также разыграют сертификаты, эксклюзивные футболки с символикой прошлых лет и даже мешок картошки.



Также Дмитрий Сивов отметил, для тех, кто регистрировался заранее и указывал полные данные, предусмотрены именные стартовые номера. Впервые на мероприятии будет работать аппарат лазерной гравировки: за дополнительную плату спортсмены смогут нанести на памятную медаль свое имя или результат забега.



На трассе порядок и безопасность обеспечат около 100 профессиональных судей, 150 волонтеров, а также курсанты Могилевского института МВД.



"Могилевский марафон с каждым годом набирает обороты и выходит за рамки города и даже страны. Если на первом старте было порядка 1,5 тыс. человек, то сейчас участие принимают около 10 тыс.", - подчеркнул Дмитрий Сивов.



Регистрация продолжается. Заявку на участие можно подать до 26 сентября включительно.-0-