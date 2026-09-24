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Нотариусы стран СНГ активизируют взаимодействие в сфере защиты прав несовершеннолетних 

Опубликовано:

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Общество
24 сентября 2026, 14:16

Нотариусы стран СНГ активизируют взаимодействие в сфере защиты прав несовершеннолетних 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы стран СНГ обменялись опытом в сфере защиты интересов и охраны прав несовершеннолетних на заседании круглого стола, который прошел в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. 

Как отметила председатель Белорусской нотариальной палаты, руководитель Базовой организации государств СНГ в сфере нотариальной деятельности Елена Гринкевич, в Беларуси выстроена четкая система правовых координат. Законодательство сформировано. Вместе с тем защита прав ребенка - та сфера, где не бывает второстепенных вопросов. "Международный круглый стол - возможность обменяться успешными практиками, увидеть проблемы, которые требуют внимания, эффективные способы их решения", - сказала она, добавив, что на пространстве СНГ налажено регулярное взаимодействие с коллегами в дистанционном формате. Круг тем широк - от удостоверения доверенности, согласия на совершение сделок до применения искусственного интеллекта в деятельности нотариата. 

"Нам есть что обсудить, к чему стремиться, чему учиться. Такие встречи всегда важны, потому что это шаг к решению общих проблем. Реализуем совместные проекты, проводим видеоконференции. Нам интересен белорусский опыт, в частности, в цифровизации нотариальной системы, регулировании вопросов наследования криптоактивов", - поделилась нотариус из Еревана Гаяне Азарян.

Нотариус из Алматы Сауле Казакеева отметила, что роль нотариата в защите прав несовершеннолетних очень велика. "Имущественные интересы не всегда совпадают. Наша задача - оградить детей от неблагоприятных последствий. У нас с коллегами из стран СНГ в подходах много общего, но есть и новации, которыми готовы делиться", - рассказала она.  

Мероприятие проводится в соответствии с планом основных мероприятий Совета министров юстиции государств - участников СНГ на 2026 год. Организаторами выступают Базовая организация государств СНГ в сфере нотариальной деятельности и Комиссия уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) стран СНГ. Ответственный секретарь Совета министров юстиции государств СНГ Ирина Целиковец подчеркнула значимость проводимого круглого стола, который объединил ключевых экспертов в области защиты прав несовершеннолетних. 

"Актуальность темы подтверждается интересом со стороны юридического сообщества. Взаимодействие в СНГ всегда строилось на принципах уважения и гармонизации законодательства. Защита интересов и прав несовершеннолетних - та сфера, где профессионализм нотариуса выступает главным гарантом справедливости", - сказала Ирина Целиковец.

Своими успешными практиками поделились представители нотариата Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В центре внимания - механизмы защиты прав и интересов несовершеннолетних в нотариальной деятельности стран Содружества, меры по повышению эффективности этой работы на межгосударственном уровне. Особое внимание уделено практическим аспектам нотариального сопровождения сделок с участием детей, оформлению наследства и охране наследственного имущества до момента вступления несовершеннолетнего наследника в права, удостоверению доверенностей и согласий законных представителей несовершеннолетнего при совершении различных нотариальных действий.

Международный круглый стол проходит во время семинара по обмену опытом, который 24-25 сентября организует Базовая организация государств СНГ в сфере нотариальной деятельности. Нотариусы обсуждают актуальные вопросы взаимодействия, рассматривают требования законодательства и стандартов ФАТФ, применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию денег (легализации доходов, полученных преступным путем), финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), ознакомятся с организацией нотариальной деятельности в Беларуси и системой хранения нотариальных документов.

Проведение мероприятий для нотариата стран Содружества подчеркивает важность непрерывного межгосударственного диалога для выработки единых подходов в сфере нотариальной деятельности и повышения эффективности взаимодействия государств СНГ.-0- 
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